Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde ilk maçta ağları havalandıran En-Nesyri rövanş karşılaşmasını da boş geçmedi.

24. GOLÜNÜ ATTI

En-Nesyri böylece Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu egale etti. Faslı golcü, Sevilla'da oynadığı 2020/21 sezonunu 24 golle tamamlamıştı. En-Nesyri, Galatasaray derbisinde de gol bulması halinde kariyer rekorunu kıracak.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Anderlecht maçında attığı golle Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti. Avrupa Ligi'nde 6 gole ulaşan En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarındaki en golcü oyuncusu oldu.