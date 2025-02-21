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Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti

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Fenerbahçe'nin golcüsü Youssef En-Nesyri, Avrupa Ligi'nde Anderlecht'le oynanan rövanş maçında da ağları havalandırarak kariyer rekorunu egale etti. En-Nesyri, Galatasaray derbisinde de gol bulması halinde kariyer rekorunu kıracak. En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarındaki en golcü oyuncusu oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, Belçika ekibi Anderlecht'i eleyerek adını son 16 turuna adını yazdırdı. Sarı-lacivertlilerde ilk maçta ağları havalandıran En-Nesyri rövanş karşılaşmasını da boş geçmedi.

24. GOLÜNÜ ATTI

En-Nesyri böylece Fenerbahçe formasıyla bu sezon 24. golünü kaydetti ve kariyer rekorunu egale etti. Faslı golcü, Sevilla'da oynadığı 2020/21 sezonunu 24 golle tamamlamıştı. En-Nesyri, Galatasaray derbisinde de gol bulması halinde kariyer rekorunu kıracak.

FENERBAHÇE TARİHİNE GEÇTİ

Anderlecht maçında attığı golle Youssef En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti. Avrupa Ligi'nde 6 gole ulaşan En-Nesyri, Fenerbahçe tarihinin bir Avrupa kupası sezonunun ön elemeler sonrası aşamalarındaki en golcü oyuncusu oldu.

Yine attı! En-Nesyri Fenerbahçe tarihine geçti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıp46n8xrkr8:

Adamla dalga geçiyorlardı ilk geldiğinde , adam 30 golü rahat geçecek , seneye 50-60 milyon euroya da çakarlar birine..

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