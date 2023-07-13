Yılyak Samsunspor, Matt Mooney'i kadrosuna kattı

Basketbol Süper Ligi'nin yeni takımı Yılyak Samsunspor, geçen sezon Beşiktaş ve Darüşşafaka forması giyen ABD'li Matt Mooney'i kadrosuna kattığını duyurdu.

Yeni sezonda ligde kalıcı olmak için kolları sıvayan kırmızı-beyazlı ekip, transfer çalışmalarına başladı. Yeni sezonda da genel menajer Emre Ekim ve başantrenör İlker Salman ile yola devam etme kararı alan yönetim, iç transferde de kaptan Mert Ali Sert, Eray Aydoğan, Muhammet Engin Kalkan ve Göktuğ Baş ile yeniden anlaşmaya vardı.

BAŞKAN VEKİLİ ARZU USLU: ARMAMIZI EN ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİZ

Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Arzu Uslu, genel menajer Emre Ekim ve başantrenör İlker Salman ile yeni sezon için çalışmalara başladıklarını ifade ederek, "İç transferde hocamızın da raporu doğrultusunda bazı oyuncularımızla devam etme kararı aldık. Yine özellikle yabancı transferinde çalışmalarımız sürüyor. 5 yabancı alacağız. Samsunspor, şehrin en önemli markası. Kendi kimyamıza uygun, şehrimizi ve armamızı en iyi şekilde Basketbol Süper Liginde temsil edecek bir kadro kurup mücadele edeceğiz. Taraftarımız bize inanmaya ve desteklemeye devam etsin. Ligde kalıcı olacağız" dedi.