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Yılport Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol Sezon Sonunda Görevinden Ayrılacak

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu. Gisdol'un yeni sezonda Samsunspor'da devam etmek istemediği belirtildi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Markus Gisdol'un sezon sonunda görevinden ayrılacağını duyurdu.

Kırmızı-beyazlı kulübün yazılı açıklamasında, sezon sonu sözleşmesi sona erecek teknik direktör Markus Gisdol ile bugüne kadar birkaç kez görüşme yapıldığı, kendisiyle yeni sezonda da çalışmak istenildiğinin her fırsatta iletildiği belirtildi.

Gisdol'un yeni sezonda Samsunspor'da devam etmek istemediğini dile getirdiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son görüşmede de kendisine kalması için son teklifimizi sunmuş olmamıza rağmen Sayın Gisdol kararından dönmemiş, ikna yönündeki tüm çabalara rağmen yeni sezonda bizimle devam etmek istemediğini dile getirmiştir. Sayın Gisdol kulübümüzden, şehrimizden ve taraftarımızın desteğinden çok mutlu olduğunu, burada hep başarıyla anılmak istediğini, geçmişte yaşadığı kötü ve başarısız tecrübeleri tekrar Samsunspor'da yaşamak istemediğini ileterek ayrılma kararı aldığını, eğer bir gün Türkiye'de çalışmayı düşünürse bu kulübün Samsunspor'dan başka bir kulüp olmayacağını defaatle ifade etmiştir. Samsunspor'u uzun süre sonra yükselmiş olduğu Süper Lig'de tutma başarısı gösteren ve kulübümüzün başarısına katkı sunan Sayın Gisdol ve ekibine tüm Samsunspor camiası, taraftarı, yönetimi ve çalışanları adına çok teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyoruz. Bu konuda kendisi de detaylı açıklamayı bugün veya yarın kulübümüzün resmi kanalları aracılığıyla kamuoyu ile paylaşacaktır."

Kaynak: AA / Spor

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