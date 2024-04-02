YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Yılport Samsunspor, Siltaş Yapı Pendikspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yılport Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 4 Nisan Perşembe günü sahasında Siltaş Yapı Pendikspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kırmızı-beyazlı futbolcular, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Markus Gisdol yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başladı.

İdman, koordinasyon ve rondo çalışmasının ardından gerçekleştirilen taktik ağırlık çift kale maçla sona erdi.

Antrenmana ameliyat edilen Lubomir Satka katılmadı.

Samsun ekibi, yarın yapacağı antrenmanla Pendikspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

Kaynak: AA / Spor

Trendyol Süper Lig Pendikspor Samsunspor Samsun Futbol Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title