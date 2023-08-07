Yılport Samsunspor, Olivier Ntcham'ı transfer etti
Spor Haberleri
Yılport Samsunspor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı 3 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Ntcham, daha önce Swansea City'de forma giymiş ve Kamerun Milli Takımı'nda da görev almıştır.
Yılport Samsunspor, Kamerunlu orta saha oyuncu Olivier Ntcham'ı renklerine bağladı.
Kırmızı-beyazlı kulübün daha önce prensip anlaşmasına varıldığını duyurduğu Olivier Ntcham ile 3 yıllık resmi sözleşme imzaladığı bildirildi.
Son olarak İngiltere'nin Championship Ligi takımlarından Swansea City'de forma giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Kamerun Milli Takımı'nda da görev aldığı belirtildi.