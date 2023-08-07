Yılport Samsunspor, Olivier Ntcham'ı transfer etti

Yılport Samsunspor, Kamerunlu orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ı 3 yıllık sözleşmeyle transfer etti. Ntcham, daha önce Swansea City'de forma giymiş ve Kamerun Milli Takımı'nda da görev almıştır.