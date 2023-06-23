Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Dunkerque Kulübü'nü satın almak istiyor

Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Fransa'dan USL Dunkerque Kulübü'nü satın almak istediğini ve son teklifini yaptığını belirtti. Yüksel Yıldırım ayrıca Portekiz, Kolombiya ve Balkan ülkelerinde de kulüp baktığını söyledi.

FRANSA'dan Dunkerque Kulübü'nü satın almak isteyen, Yılport Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, son teklifini yaptığını ve gelecek hafta sürecin sonlanmasını umduğunu belirtti.

SON TEKLİF YAPILDI

Samsunspor dışında Türkiye'den bir kulüp daha almak istediğini ancak koşulların oluşmadığını hatırlatan Yıldırım, "TFF 1. Lig'de oynayan, taraftarı olmayan, camia baskısını hissetmeyen bir takım alma hedefim vardı. Asla Süper Lig hedeflemeyen,TFF 1.Lig'de kalıcı olacak bir kulüp istiyordum. Süper Lig kadromuza giremeyen futbolcular orada oynayacaktı. Bazı kulüplerle temaslarımız oldu. Bazısı çok para istendiği, bazısı küme düşüldüğü için gerçekleşmedi. Bu proje biraz ertelenecek" dedi.