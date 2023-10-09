Yılmaz Vural, Samsunspor'dan teklif gelirse değerlendirebileceğini söyledi

SAMSUN (İHA) – Bir söyleşi için Samsun'da bulunan Teknik Direktör Yılmaz Vural, Y. Samsunspor'dan bir teklif gelmesi halinde değerlendirebileceğini söyledi.

Teknik Direktör Hüseyin Eroğlu ile yollarını ayıran Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, bir süredir yeni hoca arayışlarına devam ediyor. Teknik Direktör Yılmaz Vural'ın da Samsun'da olması ise camiada heyecan oluşturdu. Tecrübeli teknik adamın, Samsunspor'un başına geçmek için kente geldiği de sosyal medyada geniş yer buldu.

" Samsunspor'dan teklif gelirse değerlendirmek isteriz"

Samsunspor cephesinden kendisi ile iletişime geçen kimsenin olmadığını ve bir söyleşi için kente geldiğini İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklayan Yılmaz Vural, "Samsun'a özel bir iş için geldim. Sağ olsunlar insanlar bizi Samsunspor'a yakıştırmışlar. Yönetimsel anlamda ilişki kurduğumuz kimse yok. Henüz benimle iletişime geçen olmadı. Konuşan olursa biz de bir şeyler konuşuruz. Bu akşam Samsun'dan döneceğim. Bir fabrikanın daveti üzerine Samsun'a geldim. Bir söyleşiye katılacağım. Samsunspor takımında daha önce de çalıştım. Buradaki insanlar ile aramız çok iyi. Bir teklif gelirse değerlendirmek isteriz. Şu anda öyle bir yaklaşım olmadı" dedi.

Samsun temsilcisi, Hüseyin Eroğlu'nun ayrılığının ardından yardımcı antrenörle çıktığı 2 maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. - SAMSUN