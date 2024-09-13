Yılmaz Vural'dan Mourinho'ya olay sözler: Türkiye'ye geldi, şampiyon olacak diye bir şey yok

Son olarak 2. Lig ekibi Menmen FK'da görev alan deneyimli teknik adam Yılmaz Vural, Türk futbolunun gündemini değerlendirdi. Radyospor'a dikkat çeken açıklamalarda bulunan Vural, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve şampiyonluk adayları hakkında açıklamalarda bulundu.

"MOURINHO ŞAMPİYON OLACAK DİYE BİR ŞEY YOK"

Jose Mourinho hakkında konuşan Vural, "Türkiye'ye geldiğinizde insan çözmek çok zor. Bence de Mourinho bu sorunu yaşıyor. Defalarca Şampiyonlar Ligi şampiyonu olmuş, Premier Lig'i kazanmış. Uzmanlığı çok üst düzeyde. Ama Mourinho geldi, şampiyon olacak diye bir şey yok. Burada insan ilişkilerini yönetmek çok zor. Mourinho, Fenerbahçe'de 3 senede 45 milyon euro alacak. Biz Türk antrenörü olarak 1 milyon euro istesek, 'kulübü mü satın alıyorsun' diye tepki gösteriyorlar" dedi.

"ŞAMPİYONLUĞUN EN GÜÇLÜ ADAYI BEŞİKTAŞ"

Şampiyonluk favorisini söyleyen Vural, "Beşiktaş'ta tam bir ekip çalışması var. Antrenörün tek başına bu havayı yaratması mümkün değil. Kulüp başkanını çok önemli uluslararası ilişkileri var. Tam kendi ihtiyaçlarına göre oyuncu seçtiler. Takım içi dinamiği oluşurdular ve antrenöre çok iyi bir kadro verdiler. Transferlerde antrenörün çok büyük katkısının olduğunu sanmıyorum. Elbette fikrini almışlardır; ama aslı başarı yönetimin. Van Bronckhorst çok şanslı bir antrenör. Önüne her şeyi hazırlayıp koydular. Başlangıç itibariyle şampiyonluğun en güçlü adayı Beşiktaş, sonra Fenerbahçe, Galatasaray çok hırpalandı. Sonra değişir mi bilmiyorum, ama başlangıç itibariyle Beşiktaş" dedi.