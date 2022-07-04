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"Yıllık ücret almak istemiyorum" diyen Atiba'dan çok büyük fedakarlık

Haberler.com - Spor
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'Yıllık ücret almak istemiyorum' diyen Atiba'dan çok büyük fedakarlık

9 sezondur formasını giydiği Beşiktaş'ta 26 gol atıp, 37 de asist yapmayı başaran 39 yaşındaki Kanadalı futbolcu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı kulüple 1 yıllık sözleşme imzaladı. Atiba'nın yıllık garanti ücret almayacağı öğrenildi.

Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun transferlerini açıklayan Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Atiba Hutchinson'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Sporx'in aktardığı habere göre, Atiba'nın yıllık ücret almayacağını söylemesi, Beşiktaş'ın elini rahatlattı. Tecrübeli futbolcu, oynadığı maç başına ücret alacak.

'Yıllık ücret almak istemiyorum' diyen Atiba'dan çok büyük fedakarlık

Beşiktaş formasını 9 sezondur terleten ve siyah-beyazlı camianın efsane isimleri arasına giren Kanadalı futbolcuyla yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık kontrat imzalandı. Kanada ile bu sene FIFA Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan Kaptan Atiba, sezon sonunda 1 yıl daha oynamak istediğini belirtmiş ve Beşiktaş yönetimi de bu isteği olumlu karşılamıştı.

Geride kalan 9 sezonda Beşiktaş forması altında 325 maça çıkan 39 yaşındaki futbolcu 26 gol atıp, 37 de asist yaparken, 3 lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

'Yıllık ücret almak istemiyorum' diyen Atiba'dan çok büyük fedakarlık

Haberler.com - Spor

Beşiktaş Spor Haberler

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