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Yıllık maaşı 20 milyon euro olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir

Yıllık maaşı 20 milyon euro olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir
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Haberler
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Manchester City'nin yıldız oyuncusu Erling Haaland, ödenmemiş trafik cezası nedeniyle hapse girebilir. Yıllık maaşı 20 milyon euroyu bulan Norveçli forvetin, İsviçre'de 65 euroluk trafik cezasını ödemediği gerekçesi ile 1 gün hapis yatabilir.

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'nin yıldızı Erling Haaland ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Haaland'ın İsviçre'de 65 euroluk trafik cezasını ödemediği için hapse girme olasılığının olduğu aktarıldı.

65 EURO CEZA YEDİ

İsviçre'de yayın yapan Blick'in haberine göre; Manchester City'nin yıldızı, 2023 yılında Vaud kantonunda 60 İsviçre Frangı (65 Euro) trafik cezasına çarptırıldı. Haaland, söz konusu cezayı 1 yıldır ödemedi.

HAPSE GİREBİLİR

İsviçre kanunlarına göre ise Norveçli yıldızın cezayı ödememesi hapse girmesini gerektiren bir ihlal. Habere göre, Haaland İsviçre'ye geri dönmesi durumunda 1 gün hapis cezasına çarptırılma riskiyle karşı karşıya kalacak.

Yıllık maaşı 20 milyon euro olan futbolcu 65 euro yüzünden hapse girebilir

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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