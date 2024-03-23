Yıllardır süren sadakat sona mı eriyor? Marco Reus Süper Lig devine imzayı atıyor

Alman devi Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona erecek olan Marco Reus için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Alman yıldızın, yeni sezonda yolunun Süper Lig'e düşebileceği konuşuluyor.

TRABZONSPOR'UN RADARINDA

Reus'un, sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması nedeniyle sık sık transfer dedikodularıyla gündeme geliyor. Deneyimli futbolcunun son olarak Trabzonspor'un gündemine geldiği iddia edildi.

YILLARDIR DORTMUND FORMASI GİYİYOR

Fanatik'te yer alan habere göre Trabzonspor'un, Reus ile görüşmeleri ilerletmesi durumunda bizzat Abdullah Avcı'nın da devreye girmesi bekleniyor. 2012'den bu yana Borussia Dortmund forması giyen Reus bu sezon sadece 2 maç kaçırdı.