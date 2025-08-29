Yıllar süren arkadaşlık bitti! Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'dan olay hamle

Galatasaraylı futbolcular Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, Fenerbahçe'ye transfer olan eski takım arkadaşları Kerem Aktürkoğlu için olay bir hamlede bulundu.

SOSYAL MEDYADA TAKİPTEN ÇIKTILAR

Milli oyuncular Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı, uzun yıllardır arkadaş oldukları Kerem Aktürkoğlu'nu bir çırpıda sildi. İki futbolcunun, sosyal medya hesaplarından Kerem'i takipten çıktığı görüldü.

KEREM KARŞILIK VERMEDİ

Bu eylem üzerine Kerem Aktürkoğlu'nun Yunus Akgün ve Abdülkerim Bardakcı'ya karşılık vermediği ve iki oyuncuyu takip etmeye devam ettiği görüldü. 26 yaşındaki milli oyuncu Kerem, geçtiğimiz günlerde eski hocası Okan Buruk ile takipleşmeyi karşılıklı olarak bırakmıştı.