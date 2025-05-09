Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Kocaelispor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar, Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.
Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden ve Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor, Galatasaray'ın eski yıldızına imzayı attırıyor.
İLK HEDEF ONYEKURU
16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan yeşil-siyahlılar transfer döneminde pek çok ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.
Demokrat Kocaeli'de yer alan habere göre Kocaelispor yönetimi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.
KOCAELİSPOR'A SICAK BAKIYOR
Sezon sonunda Al-Fahya ile sözleşmesi sona erecek olan Henry Onyekuru'nun da Kocaelispor'a imza atmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.
GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUĞU VAR
Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.