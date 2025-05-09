'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama! Fesih tamam, sıra silahta

Terör örgütü kararını verdi! 'Terörsüz Türkiye' sürecinde yeni aşama
Bomba bir suikast iddiası daha! Sırrı Süreyya Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan

Bomba bir suikast iddiası daha! Önder'den sonra şimdi de Pervin Buldan
ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz

ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dev bankadan altın için ezber bozan tahmin

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 1. Lig'de şampiyonluğa ulaşan ve 16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele etmeye hazırlanan Kocaelispor, transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Yeşil-siyahlılar, Galatasaray'ın eski futbolcusu Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.

Trendyol 1. Lig'de sezonun bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan eden ve Süper Lig'e yükselme hakkı elde eden Kocaelispor, Galatasaray'ın eski yıldızına imzayı attırıyor.

İLK HEDEF ONYEKURU

16 yıl sonra Süper Lig'de mücadele edecek olan yeşil-siyahlılar transfer döneminde pek çok ismi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Demokrat Kocaeli'de yer alan habere göre Kocaelispor yönetimi Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Fayha forması giyen Henry Onyekuru'yu transfer etmek istiyor.

KOCAELİSPOR'A SICAK BAKIYOR

Sezon sonunda Al-Fahya ile sözleşmesi sona erecek olan Henry Onyekuru'nun da Kocaelispor'a imza atmaya sıcak baktığı gelen haberler arasında.

Yıllar sonra Süper Lig'e çıkan takım Galatasaray'ın eski yıldızını alıyor

GALATASARAY'DA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Adana Demirspor formaları giyen Henry Onyekuru, 1 Süper Lig ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

İbrahim Çelik
İbrahim Çelik
Haberler.com - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni Papa 14. Leo, Trump karşıtı çıktı

Yeni Papa'nın sevmediği lider! Paylaşımları ortaya çıktı
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret

Burası Hindistan değil Türkiye! Seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Türkiye'de otomotiv fabrikası kuracak olan BYD planlarını değiştirdi

Planlar değişti! Türkiye'de yeni otomotiv fabrikası kuracaklardı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı

Kadir İnanır yakın dostu Hülya Koçyiğit ve eşine dava açtı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı

Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek

Trump, Netanyahu ile teması kesti! Onsuz ilerleyecek
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.