Yılın transferi duyuruldu! Hakan Çalhanoğlu 'Geliyorum' dedi
Hakan Çalhanoğlu'nun transferi için flaş bir gelişme yaşandı. Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Çalhanoğlu'nun yeni adresi belli oldu. Serie A ekibi Inter'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan büyük bir teklif aldı. Bu teklifi olumlu karşılayan milli oyuncu, önümüzdeki günlerde Suudi Arabistan'a giderek görüşmelerde bulunacak.

Adı Galatasaray ve Fenerbahçe ile de anılan Hakan Çalhanoğlu için transferde flaş bir gelişme yaşandı.

FENERBAHÇE VE GALATASARAY İSTEMİŞTİ

Serie A ekibi Inter'de sözleşmesinin son yılına girecek olan Hakan Çalhanoğlu, bu yaz transfer döneminin gözde isimlerinden biri oldu. Adı önce Galatasaray daha sonra Fenerbahçe ile gündeme gelen milli oyuncunun Türkiye'ye transferi için somut bir gelişme yaşanmadı.

HAKAN'I DUYURDULAR

aksam.com.tr'nin İtalya basınından aktardığı habere göre; Hakan Çalhanoğlu, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan büyük bir teklif aldı.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDECEK

Bu teklifi olumlu karşılayan milli oyuncu, önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gidecek. Arap ekibi, önce oyuncuyu sonra Inter'i ikna ederek transferi kısa sürede bitirmeyi hedefliyor.

