Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor

Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor
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Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran Fatih Terim, Kocaelispor forması giyen eski öğrencisi Oğulcan Çağlayan'ı kadrosuna katmak istiyor.

Trendyol 1. Lig'de haftalar öncesinden şampiyon olarak Süper Lig'e yükselen Kocaelispor'da sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Takımın yıldız ismi Oğulcan Çağlayan'a Galatasaray'daki eski hocası Fatih Terim talip oldu.

FATİH TERİM OĞULCAN ÇAĞLAYAN'I İSTİYOR

Özgür Kocaeli'de yer alan habere göre; Suudi Arabistan ekibi Al Shabab'ı çalıştıran deneyimli teknik adam Fatih Terim, yeni sezonda ilk transferini Kocaelispor'dan gerçekleştirmek istiyor. Haberde, Suudi yönetimine transfer listesini aktaran Terim'in Kocaelispor'un bu sezonki yıldızı olan eski öğrencisi Oğulcan Çağlayan'ı gelecek sezon kadrosunda istediği belirtildi.

Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor

KOCAELİSPOR'A 30 MİLYON TL

Haberin devamında, Al Shabab'ın Oğulcan Çağlayan için Kocaelispor'a 30 milyon lira ödeme yapmaya hazır olduğu belirtildi. Bu sezon Kocaelispor'da 39 maça çıkan Oğulcan Çağlayan, 22 gol, 6 asistlik performans sergiledi ve takımının Süper Lig'e çıkmasında başrol oynadı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yılın transfer sürprizi: Fatih Terim, Kocaelispor'dan istiyor

Yılın transfer sürprizi: Terim, Kocaelispor'dan Arabistan'a alıyor
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