Yılın ilk çalımı! Fenerbahçe'den Galatasaray'ın İstanbul'a getirdiği Can Armando'nun menajeriyle görüşme

Süper Ligde lider durumda bulunan Galatasaray'ın transfer listesinde yer alan Can Armando Güner ile ilgili sıcak bir gelişme yaşandı.

CAN ARMANDO ALMANYA'YA GERİ DÖNDÜ

Borussia Mönchengladbach yönetimi, Galatasaray'ın transfer etmek istediği 18 yaşındaki oyuncu Can Armando Güner'in İstanbul'a gelişine tepki gösterdi. Alman kulübünün, oyuncunun izinsiz hareket ettiği gerekçesiyle resmi şikayet yoluna gidebileceği ihtimali transfer sürecini çıkmaza soktu. Bu gelişme üzerine Can Armando Güner, Almanya'ya geri döndü.

MENAJERİ FENERBAHÇE İÇİN İSTANBUL'DA

Sarı-kırmızılılarda bu transferin şimdilik rafa kalkmasıyla birlikte sürpriz bir gelişme yaşandı. Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Can Armando Güner'in temsilcisi Fenerbahçe ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin, genç oyuncuyu kadrosuna katmayı hedeflediği belirtildi.

SEZON RAKAMLARI

18 yaşına yeni basan genç oyuncu, 2026'nın sonuna kadar sözleşmesi devam ettiği Bundesliga ekibinin U19 takımında forma giymişti. Sağ kanat pozisyonunda görev yapan Can, bu sezon çıktığı 14 maçta 4 gol ve 3 asistlik skor katkısı üretti.

ARJANTİN U17'DE FORMA GİYDİ

Babası Türk, annesi Alman, büyükannesi Arjantinli olan Can Armando, şu ana kadar milli takım tercihini yapmadı. Genç oyuncu, daha önce Arjantin U17'de şans buldu.