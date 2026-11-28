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Yıldız Taekwondo Milli Takımı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda 6 altın, 5 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 22 madalya kazanarak madalya rekoru kırdı ve üst üste 3. kez takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü ve son gününde milli sporcular 3 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 6 madalya elde etti. Son gün müsabakalarında erkekler 57 kiloda Yağız Maraklı ve 65 kiloda Muhammed Ali Arslan ile kızlar +59 kiloda Sıla Ela Er altın madalyaya ulaştı. Kızlar +59 kiloda Eylül Duru Varlık ve erkekler 57 kiloda Barış Nergiz gümüş, erkekler 61 kiloda Hakkı Enes Yurdal ise bronz madalya kazandı.

Şampiyonayı toplam 22 madalyayla tamamlayan ay-yıldızlı ekip, genel klasmanda zirvede yer aldı. Kız Milli Takımı 4 altın, 4 gümüş ve 7 bronz madalyayla kız takımlar sıralamasında birinci olurken, Erkek Milli Takımı 2 altın, 1 gümüş ve 4 bronz madalyayla erkek takımlar sıralamasında ikinciliği elde etti.

Madalya kazanan milli sporcular

Bükreş'te düzenlenen Avrupa Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nda dereceye giren milli sporcular şöyle:

Altın: Esmanur Geyik (29 kg), Sinem Coşkun (33 kg), Sema Gül Dinçer (37 kg), Sıla Ela Er (+59 kg), Yağız Maraklı (57 kg), Muhammed Ali Arslan (65 kg)

Gümüş : Melek Su Dönmez (29 kg), Medine Arslan (33 kg), Hasret Nur Tanrıöver (37 kg), Eylül Duru Varlık (+59 kg), Barış Nergiz (57 kg)

Bronz: Elif Işık (29 kg), İrem Su Güzel (33 kg), Göknur Tarıkulu (41 kg), Alara Rose Tanrıkulu (44 kg), Hira Nur Bahtiyar (44 kg), Eylül Naz Akdağ (47 kg), Afra Nil Karaman (51 kg), Yusuf Eren Gültekin (33 kg), Ömer Çiltaş (41 kg), Ege Kovanlık (45 kg), Hakkı Enes Yurdal (61 kg)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı