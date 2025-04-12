Mattia Ahmet Minguzzi'nin ailesini tehdit ettiği gerekçesiyle bir kişi daha tutuklandı

Minguzzi ailesini tehdit eden şahıs için karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete: Ülkesini başkasına şikayet edenler vizyonumuzu anlayamaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete çok sert sözler
ABD-İran müzakerelerinin ilk turu gerçekleşti! İran medyasından 'yapıcı geçti' mesajı

ABD ve İran arasında kritik görüşme! Ülke basını son durumu duyurdu
Türkiye tarihinin en büyük zirai don olayı! İller bir bir alarm veriyor

İllerimiz bir bir alarm verirken Bakan Yumaklı'dan ilk açıklama geldi

Yıldız Milli Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

Yıldız Milli Taekwondo Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yıldız Milli Taekwondo Takımı, Estonya'nın Tallinn kentinde gerçekleştirilen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda 3 altın, 6 gümüş ve 9 bronz madalya kazanarak takım halinde şampiyon oldu.

Yıldız Milli Taekwondo Takımı, Estonya'da düzenlenen Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Avrupa Taekwondo Birliği tarafından Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenlenen şampiyonada milli takımı 20'şer erkek ve kız olmak üzere toplam 40 sporcu temsil etti. Milli sporcular, 3 altın, 6 gümüş, 9 bronz olmak üzere toplam 18 madalya kazandı.

Türkiye, erkek takım, kız takım ve genel klasmanda takım halinde şampiyon oldu.

Madalya kazanan sporcular şu şekilde:

Altın madalya: Metehan Tekin (37 kg), Yunus Ali Körpe (49 kg), Muhammed Ali Arslan (61 kg)

Gümüş madalya: Enes Bütünlük (41 kg), Vedat Yavuz Ünal (53 kg), Hasan Emin Şahin (+65 kg), Deniz Öztürk (29 kg), Bilge Nisa Toprak (33 kg), Duru Bahadır (47 kg)

Bronz madalya: Muhammed Ali Üzüm (37 kg), Yiğit Yumak (53 kg), Taha Süleyman Yücel (61 kg), Mehmet Refik Öztürk (65 kg), Nisanur Faideci (44 kg), Semanur Aydoğdu (44 kg), Belinay Özaltın (47 kg), Asya Aydın (59 kg), Merve Telli (+59 kg) - İSTANBUL

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.