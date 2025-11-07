Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Hazırlıklarını Sürdürüyor

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı, Almanya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda madalyalar kazanabilmek için yoğun çalışıyor.

Milli takım, 8-18 Aralık tarihlerinde Almanya'da gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için Trabzon'daki Olimpiyat Hazırlık Merkezi'nde (TOHM) kampa girdi.

Türkiye'nin farklı illerinden 15 ve 16 yaşındaki başarılı sporcuları bünyesinde bulunduran milli takım, günde çift antrenmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Yıldız Kadınlar Boks Milli Takımı Başantrenörü Hamdi Yıldırım, AA muhabirine, en iyi sporcuları belirleyip Avrupa Şampiyonası'na güçlü bir ekiple katılmak istediklerini söyledi.

Yıldırım, kampta 7 antrenörle değerlendirme sürecini yürüttüklerini belirterek "Sporcularımızı Aralık ayında Almanya'da yapılacak olan Avrupa Şampiyonası'na hazır şekilde götürmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Yaptıklarımızı bir daha inceliyoruz ki hatamız var mı yok mu diye. En ufak hataya dahi yer vermemek üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz." diye konuştu.

Kuvvet ve güç antrenmanları gerçekleştirdiklerini dile getiren Yıldırım, "Şu an daha çok güç antrenmanlarımız var. Daha sonra bunu çabukluk antrenmanlarıyla devam ettireceğiz. Sporcularımızın kondisyon, çabukluk ve çeviklik açısından hazır olması için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Türk boksunun son yıllarda dünya arenasında önemli bir yer edindiğini vurgulayan Yıldırım, olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonalarında birçok başarılar elde edildiğini, bunun kadın boksuna olumlu yansıdığını ifade etti.

Yıldırım, boksta iyi bir ivme yakalandığına değinerek şöyle devam etti:

"Çok güzel bir altyapımız var. Bugün burada milli takım kampında 60 sporcu ile çalışıyoruz. Bu, Türkiye'de bir rekor sayılabilir. Bu rekorlar federasyon başkanımız Suat Hekimoğlu'nun çabalarıyla, gayretleriyle kırılıyor. Niye kırılıyor? Herkese bir şans vermek için. Milli takımda olmak isteyen, o formayı giyme hazzını yaşamak isteyen bir sürü sporcu var. Onlara bu fırsatı veriyoruz."

Takımı başarılı hale getirebilmek için çalıştıklarını aktaran Yıldırım, "Bu takımı daha iyi duruma getirerek ulaşabilecekleri en üst seviyeye çıkarıp, Almanya'da yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda ülkemize madalya veya madalyalar kazandırmak istiyoruz. İsteriz ki hep altın olsun ama gümüş de olur, bronz da olur." değerlendirmesinde bulundu.

"Hepimizin hedefi birinci olmak"

Takım halinde iyi durumda olduklarını dile getiren 16 yaşındaki Ecrin Alp, çalışmalarının verimli geçtiğini ifade ederek "Şu an iyi ilerliyoruz. Geçen yıl Avrupa üçüncüsü oldum bu yıl final oynayıp Avrupa şampiyonu olmayı hedefliyorum." dedi

Almanya'da Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceklerini vurgulayan 15 yaşındaki Nisa Kaya ise "Hepimizin hedefi birinci olmak. O bayrağı dalgalandırmak, İstiklal Marşımızı okumak harika bir duygu. İnşallah Busenaz Sürmeneli, Hatice Akbaş, Buse Naz Çakıroğlu gibi ablalarımız gibi olmak istiyoruz. Onlar en güzel örneklerimiz." ifadelerini kullandı.