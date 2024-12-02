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Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar

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Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze, Nice maçından sonra evine döndüğü sırada silahlı iki kişi tarafından soyuldu. Yüzleri maskeli hırsızlar, Gürcü futbolcunun evine zorla girdi ve yaklaşık 200 bin euroluk (Yaklaşık 7.3 milyon TL) değerleri eşyalarını çaldı. 24 yaşındaki forvet olayı yara almadan atlatırken, polis de hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lyon'da forma giyen Georges Mikautadze, iki kişi tarafından silahla soyuldu.

ZORLA EVİNE GİRDİLER

Actu.fr'de yer alan habere göre; Mikautadze, Lyon'un Nice'i mağlup ettiği maçın ardından evine döndüğü sırada soyuldu. Gürcü futbolcu, evine girdiği sırada yüzü maskeli iki soyguncu tarafından alıkonuldu. İki hırsız, tehditlerle yıldız ismin zorla evine girdi.

200 BİN EUROSUNU ÇALDILAR

Soyguncular, Mikautadze'nin yaklaşık 200 bin euroluk (Yaklaşık 7.3 milyon TL) değerli eşyasını aldı ve olay yerinden hızla uzaklaştı. 24 yaşındaki forvet, olayı yara almadan atlattı. Polisler de hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan ekipler tarafından evde bir takım incelemeler yapıldığı ve soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

Silah zoruyla yıldız futbolcunun milyonlarını çaldılar
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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