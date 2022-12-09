Yıldız futbolcunun eşinden ağızları açık bırakan cinsellik tavsiyesi: Ronaldo bile yapmalı

Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Rui Patricio'nun cinsel terapist olan eşi Vera Riberio, futbolculara daha iyi performans göstermeleri için çarpıcı bir tavsiyede bulundu. Riberio, Ronaldo dahil tüm futbolcuların maçtan kısa bir süre önce cinsel olarak kendilerini tatmin etmeleri gerektiğini, bunun maçlarda iyi performans göstermelerini sağlayacağını söyledi.

İsviçre'yi 6-1 mağlup ederek Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselen Portekiz Milli Takımı'nda kaleci Rui Patricio'nun cinsel terapist eşi Vera Ribeiro ilginç bir açıklamada bulundu.

"PSİKOLOJİK OLARAK RAHATLIYORLAR"

Vera Ribeiro, futbolcular için sahaya çıkmadan önce stres ve maç baskısından kurtulmanın en etkili yolunu cinsel olarak kendini tatmin etmelerinden geçtiğini söyledi. Portekiz televizyonuna konuşan Vera, "Cinsel ilişkinin futbolcuların sahadaki performansını düşürdüğü düşüncesinin yanlış bir düşüncedir, Aksine maçtan önce cinsel ilişkiye girmek futbolcuları psikolojik olarak rahatlatıp daha iyi performans göstermelerini sağlıyor." dedi.

ŞAŞIRTAN TAVSİYE

Sözlerine devam eden Vera, "Biz futbolcuların maçlardan önce ailelerinden uzak oldukları için cinsel ilişkiye giremeyeceklerini biliyoruz bunun yerine kendi kendilerini tatmin etmelerini tavsiye ediyoruz." ifadelerini kullandı.