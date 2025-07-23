Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'nin sosyal medya hesabından yaptığı Antalya paylaşımı, kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dünya futbolunun en önemli takımları arasında yer alan Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, eşi ve çocukları ile Antalya'da tatilin tadını çıkartıyor.

Başarılı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından eşi ve ailesi ile tatil fotoğrafları paylaşarak, "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" yazısıyla dikkat çekti. Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Valverde'nin paylaşımı bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

ARDA GÜLER'DEN SÜRPRİZ YORUM

Valverde ile takım arkadaşı olan Arda Güler, takım arkadaşının paylaşımına sürpriz bir yorumda bulundu. Milli yıldız, Valverde'nin paylaşımına "Doğru yerdesin" ifadelerini kullandı.