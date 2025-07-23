Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı

Yıldız futbolcunun Antalya paylaşımına beğeni yağdı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'nin Antalya'da çekilen tatil fotoğrafları sosyal medyada büyük beğeni topladı. Valverde, eşi ve çocukları ile Antalya'da tatil yaparken, sosyal medya hesabından aile fotoğraflarını paylaştı ve 'Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye' notunu düştü. Yaklaşık 19 milyon takipçisi olan Valverde'nin paylaşımı, bir milyondan fazla beğeni ve binlerce yorum aldı.

Real Madrid'in yıldızı Federico Valverde'nin sosyal medya hesabından yaptığı Antalya paylaşımı, kısa süre içinde beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Dünya futbolunun en önemli takımları arasında yer alan Real Madrid'in Uruguaylı yıldızı Federico Valverde, eşi ve çocukları ile Antalya'da tatilin tadını çıkartıyor.

Başarılı orta saha oyuncusu sosyal medya hesabından eşi ve ailesi ile tatil fotoğrafları paylaşarak, "Tatilin tadını çıkarıyoruz, Türkiye" yazısıyla dikkat çekti. Yaklaşık 19 milyon takipçisi bulunan Valverde'nin paylaşımı bir milyonun üzerinde beğeni ve binlerce yorum aldı.

ARDA GÜLER'DEN SÜRPRİZ YORUM

Valverde ile takım arkadaşı olan Arda Güler, takım arkadaşının paylaşımına sürpriz bir yorumda bulundu. Milli yıldız, Valverde'nin paylaşımına "Doğru yerdesin" ifadelerini kullandı.

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
İmzalar atılıyor! Ferdi Kadıoğlu'nun kariyerine yön verecek transfer

İmzalar atılıyor! Ferdi'nin kariyerine yön verecek transfer
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.