Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı

Yıldız futbolcudan yıllar sonra gelen Mourinho itirafı: Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattı
Luka Modric, Real Madrid'e transferinde Jose Mourinho'nun belirleyici rol oynadığını söyledi. Modric, Mourinho'nun sert disiplin anlayışına dikkat çekerek "Cristiano Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattığını gördüm" ifadelerini kullandı.

Milan forması giyen Luka Modric, Jose Mourinho hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Hırvat yıldız, Real Madrid'e transferinde Mourinho'nun belirleyici olduğunu söylerken, tecrübeli teknik adamla ilgili çok konuşulacak ifadeler kullandı.

MODRIC'TEN MOURINHO İTİRAFI

Luka Modric, İtalyan basınına verdiği röportajda kariyerinde birlikte çalıştığı teknik direktörlere dair değerlendirmelerde bulundu. Milan'da birlikte çalıştığı Massimiliano Allegri, Real Madrid'den Carlo Ancelotti ve Jose Mourinho hakkında konuşan Modric, özellikle Mourinho'ya ayrı bir parantez açtı.

"REAL MADRID'E GİTMEMİ SAĞLAYAN OYDU"

40 yaşındaki yıldız futbolcu, Jose Mourinho için övgü dolu ifadeler kullanarak, "Mourinho, hem insan hem de teknik direktör olarak özel biridir. Beni Real Madrid'e isteyen oydu, Mourinho olmasaydı asla oraya gidemezdim. Onunla sadece bir sezon çalışabildiğim için üzgünüm" dedi.

"EN SERTİ MOURINHO'YDU"

Modric'e, bahsettiği üç teknik direktör arasında en sert olanının kim olduğu soruldu. Hırvat yıldız bu soruya açık bir şekilde "Jose Mourinho" yanıtını verdi.

"RONALDO'YU SOYUNMA ODASINDA AĞLATTI"

Modric, Mourinho'nun disiplin anlayışını anlatırken dikkat çeken bir anıyı da paylaştı. Tecrübeli futbolcu, şu sözleri kullandı:

"Mourinho'nun Cristiano Ronaldo'yu soyunma odasında ağlattığını gördüm. Ronaldo, sahada her şeyini veren bir adam ama bir kez rakibini kovalamamıştı. Sergio Ramos'a da, yeni gelen bir oyuncuya da aynı şekilde davranırdı. Bir şey söylemesi gerekiyorsa doğrudan söylerdi.

