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Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti

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Marsilya'nın Everton'dan kiraladığı Neal Maupay, sosyal medyada eski kulübü ile alay etti. Maupay'ın, "Ne zaman kötü bir gün geçirsem Everton'ın maç skoruna bakar ve gülümserim" şeklindeki paylaşımı büyük tepki çekti.

Marsilya'nın sezon başında Everton'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Fransız golcü Neal Maupay, sosyal medyadan bonservisinin ait olduğu İngiliz kulübü ile alay etti.

ESKİ TAKIMIYLA DALGA GEÇTİ

Premier Lig'de zor günler geçiren Everton, ligde çıktığı son karşılaşmada Nottingham Forest'a 2-0 kaybetti. Maupay, bonservisinin bulunduğu Everton ile X hesabından dalga geçti.

Yıldız futbolcu kendi kulübüyle alay etti

Fransız futbolcu, "Ne zaman kötü bir gün geçirsem Everton'ın maç skoruna bakar ve gülümserim" paylaşımı yaptı. Maupay, Marsilya ile Fransa Ligi'nde şampiyonluk mücadelesi verirken Everton ise Premier Lig'de kümede kalmaya çalışıyor.

Everton taraftarı, Maupay'a, "Bir dahaki sefer Everton ile karşılaştığında tokatlanacaksın ve susacaksın" yazdı. Tecrübeli oyuncu ise taraftara, "Gelecek sene Championship'te görüşürüz" yanıtını verdi.

Yıldız futbolcu, küme düşen kulübüyle alay etti
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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