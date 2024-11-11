Üye Girişi
Haberler

Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin Sivasspor maçında sakatlanan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün A Milli Takım aday kadrosundan çıkartıldı. Sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar, yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe'nin dün akşam Sivasspor ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün sakatlığını ve milli takım kadrosundan çıkarıldığını açıkladı.

SOL DİZİNDEN SAKATLANDI, KADRODAN ÇIKARTILDI

Federasyondan yapılan açıklamada sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar'ın aday kadrodan çıkarıldığı da belirtildi.

TFF'den yapılan açıklamada, "UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçlar için bugün İstanbul'da toplanan A Millî Takımımızın aday kadrosunda değişikliğe gidildi. Fenerbahçe'nin dün akşam Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı" ifadeleri kullanıldı.

Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı

1 AY SAHALARDAN UZAK KALACAK

Milli takım aday kadrosundan çıkarılan Çağlar Söyüncü'nün söz konusu sakatlığı sebebiyle yaklaşık 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. Çağlar, bu sezon sarı-lacivertli formayla 17 maça çıktı ve 1 gol attı.

Yıldız futbolcu, A Milli Takım kadrosundan çıkartıldı
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı

Gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil hakkında karar verildi

 Serbest bırakılan Serdar Ortaç'tan ilk sözler: Kumar sağlığımı aldı, şimdi de adliyeye düşürdü

Adliye çıkışı Serdar Ortaç'tan ilk açıklama! Yaşadığı pişmanlık sözlerinde saklı

 Mehmet Ali Erbil'in sözleri kızını şok etti: Tutuklandım

Sezin Erbil, babasının sözlerini duyunca şok oldu
Erdoğan, Beşar Esad konuşmaya başlayınca salonu terk etti

Esad'ın konuşma yaptığı anlara Erdoğan'ın tepkisi damga vurdu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Dilberay Cüneyt Özdemir Zorunda mıyım olayı nedir? Dilber Ay kaç yaşında öldü? Dilberay kimi öldürdü, neden öldürdü? Dilber Ay neden hapse girdi, Dilberay neden cezaevinde yattı? Dilber ay hapse girdi mi, hapiste ne kadar yattı, hangi cezaevinde yattı? Dilberay kimdir? Dilberay hayatı ve biyografisi! Dilberay öldü mü, yaşıyor mu? Dilberay çocuğu var mı? Dilber Ay'ın çocukları kim? Dilberay manevi oğlu kim? Uzak Şehir setleri nerede? Uzak Şehir gerçek mi, diziden uyarlama mı, hangi diziden uyarlama?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.