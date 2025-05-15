Yıldız City, Geleneksel Futbol Turnuvası'nda Şampiyon Oldu

Anadolu Adliyesi tarafından bu yıl 12'ncisi düzenlenen Geleneksel Futbol Turnuva finalinde Yıldız City takımı, Anadolugücü'nü penaltılarla 6-5 mağlup ederek şampiyon oldu.

İstanbul Anadolu Adliyesi'nin düzenlediği 12. Geleneksel Futbol Turnuvası Final karşılaşmaları, Kartal Çelik Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Toplam 23 takımın katılımıyla gerçekleşen turnuvada final karşılaşması öncesinde Adalet FC ile Forza Adalet üçüncülük için sahaya çıktı. Eski profesyonel futbolcular ile hakim, savcı ve adliye personelinden oluşan takımlar arasında Şöhretler Karması maçı gerçekleşti. Final maçı Anadolugücü ile Yıldız City takımları arasında oynandı. Turnuvanın finalini hakem Mehmet Türkmen yönetti. Üçüncülük maçında Melih Aldemir, Şöhretler Karması'nda ise Atilla Karaoğlan görev aldı. Maçı izleyenler arasında Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, Başsavcı Vekilleri, Adalet Komisyon Başkanı Ahmet Kaya, Komisyon Üyesi Memun Kılıç ile çok sayıda savcı ve adliye personeli izledi.

'UMARIM YILLARCA BU TURNUVALARI DÜZENLERLER'

Eski Futbolcu Recep Çetin, "Anadolu Başsavcılarına teşekkür ediyorum. Böyle bir organizasyon kolay değil. Güzel ekip kurulmuş ve iyi bir turnuva düzenlemişler. Bizleri de bu turnuvanın içerisine dahil etmeleri bizleri sevindirdi. Umarım yıllarca bu turnuvaları düzenlerler" dedi.

'BİZİM İÇİN TOPA VURMAK ÇOK DEĞERLİ'

Eski Futbolcu ve Teknik Direktör Mehmet Ekşi, "Burada eskiden birlikte futbol oynadığımız arkadaşlarımızla yeniden sahada olmak çok güzel. Yaşlar biraz ilerlese de bizim için topa vurmak çok değerli" şeklinde konuştu.

'SPOR HER BRANŞTA YAŞAM BİÇİMİDİR, SAĞLIKTIR'

Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı Zafer Koç, "12'ncisi düzenlenen geleneksel futbol turnuvasının açılışını bugün yaptık. Spor her alanda her branşta insanlarımız için güzel bir yaşam biçimidir, sağlıktır. Dolayısıyla biz de Anadolu Adliyesi olarak sporu ve sporcularımızı destekliyoruz. Başarılı oyuncularımız da mevcut. Bu anlamda güzel bir müsabaka olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

'HEM HUKUKÇULAR HEM FUTBOLA GÖNÜL VERMİŞ İNSANLAR'

Final müsabakasında düdük çalan hakem Mehmet Türkmen, "Burada olmak çok güzel. Buradaki insanlarla ortak çok şey paylaşıyoruz. Hepsi hem hukukçular hem futbola gönül vermiş insanlar bende aynı şekilde hem hukuk için hem futbol için mücadele ediyorum, hayatımı geçiriyorum. Bu güzel anı onlarla paylaştığım için çok mutluyum" dedi.

YILDIZ CITY TAKIMI ŞAMPİYON OLDU

Finalde karşı karşıya gelen Yıldız City ile Anadolugücü arasında oynanan maçta penaltı atışlarına geçildi. Penaltılarla 6-5 Yıldız City takımı kazanarak kupanın ve 50 bin liralık ödülün sahibi oldu.