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Yıldırım'da yaz akademisi başlıyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Yıldırım'da yaz akademisi başlıyor

Yıldırım Belediyesi'nin alanında uzman 12 akademisyenin katılımıyla düzenleyeceği Yaz Akademisi, 25 Haziran'da başlıyor.

Yıldırım Belediyesi'nin alanında uzman 12 akademisyenin katılımıyla düzenleyeceği Yaz Akademisi, 25 Haziran'da başlıyor.

Yıldırım Medresesi'nde gerçekleştirilecek olan programlar 6 hafta sürecek olup her hafta iki ders yapılacak. Alanında uzman 12 akademisyen, fikir adamı ve yazar verdiği eğitimlerle katılımcılara katkı sunacak. Yaz Akademisi'ne düzenli katılım sağlayan katılımcılara hem katılım belgesi verilecek hem de İstanbul gezisi düzenlenecek. 25 Haziran'da başlayacak Yaz Akademisi'nin ilk eğitiminde Prof. Dr. Kasım Küçükalp 'Geçmişten Günümüze Mahremiyetin Dönüşümü', Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün 'Şehir, Kent ve İnsan' konusu üzerine katılımcıları bilgilendirecek. Eğitimin ilerleyen haftalarında akademi, Yazar Metin Önal Mengüşoğlu, Prof. Dr. Kemal Sayar, Gazeteci Ersin Çelik, Yazar Nuriye Çakmak Çelik, Doç. Dr. Ahmet Dağ, Yazar Dursun Çiçek, Prof. Dr. Sadettin Ökten, Gazeteci- Yazar Taha Kılınç, Film Yönetmeni Derviş Zaim, Prof. Dr. Lütfi Sunar ve Yazar M. Lütfi Arslan'ı kursiyerlerle buluşturacak. - BURSA

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