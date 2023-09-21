Yıldırım Belediyesi, gençlere spor alanları kazandırıyor

Yıldırım Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirebilmesi için sağlıklı ortamlar oluştururken kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla ilçeye spor kompleksleri ve halı sahaları kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, gençlerin sporla daha fazla vakit geçirebilmesi için sağlıklı ortamlar oluştururken kentin spor altyapısını güçlendirmek amacıyla ilçeye spor kompleksleri ve halı sahaları kazandırıyor.

Yıldırım Belediyesi, çocukların ve gençlerin daha konforlu, güvenli ve sağlıklı alanlarda spor yapmalarına imkan sağlamak adına ilçeye yeni spor alanları kazandırıyor. Gençlerden gelen talep üzerine Siteler ve Samanlı Mahallesi'ne halı saha kazandırmak için işe koyulan Yıldırım Belediyesi çalışmalarını tamamladı. Bin 836 metrekarelik halı sahalar çevre düzenlemelerinin ardından gençlerin istifadesine sunulacak.

Göreve geldikleri günden bu yana gençlerin daha güvenli ve sağlıklı ortamlarda spor yapmalarına imkan sağlamak adına ilçeye Akçağlayan, Yiğitler ve Beyazıt halı sahasını kazandırdıklarını ve Fidyekızık halı sahasını sil baştan yenilediklerini ifade eden Başkan Oktay Yılmaz, "Gençlerimizden gelen talep üzerine Siteler ve Samanlı Mahallesi'ne de 2 yeni futbol sahası kazandırdık. Çevre düzenlemelerinin ardından hizmete açacağız. Bunun yanı sıra Demetevler Mahallesi'ne de halı saha kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yıl sonunda onu da hizmete açacağız. Yıldırım'a hayırlı olsun" dedi. - BURSA