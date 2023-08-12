Yılan hikayesinde mutlu son! Cengiz Ünder, Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe, Marsilya ile Cengiz Ünder transferi için her konuda anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertliler bu transfer için Fransız ekibine 15 milyon euro bonservis, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euroyu bulan bir maaş ödeyecek. Futbolcunun bugün İstanbul'da olması bekleniyor.

Marsilya'da top koşturan Cengiz Ünder, Fenerbahçe'ye transfer oluyor. Sarı-lacivertliler, Fransız ekibi ve futbolcu ile her konuda anlaşmaya vardı.

15 MİLYON EURO BONSERVİS ÖDENECEK

RMC Sport'un haberine göre; Fenerbahçe, Marsilya'ya Cengiz Ünder transferi için 15 milyon euro bonservis ödeyecek. Sarı-lacivertliler, milli futbolcuya ise 2.5 milyon euroyu bulan bir maaş verecek.

30 GOLE KATKI VERDİ

2025 yılına kadar Marsilya ile sözleşmesi devam eden Cengiz Ünder, Fransız ekibinde çıktığı 93 maçta 18 gol atarken, 12 de asist yaptı.