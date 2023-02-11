Hayatını sabah namazına borçlu! Hataysporlu futbolcu depremde canını saniyelerle kurtardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen deprem felaketini yaşayan takımlardan biri olan Hatayspor'un oyuncusu Kevin Soni de o gece deprem anında neler yaşadığını anlattı. Sabah namazına kalktığı için hayatta kaldığını belirten Soni, " Beni kurtaran, günün ilk namazını kılmak için sabah 6:40'a kadar beklemek istemem oldu. Bu yüzden uyuyamadım." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli iki yıkıcı depremden sonra tüm Türkiye yaralarını sarmaya devam ediyor Yüzyılın felaketi olarak nitelendirilen depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da şehrin takımı olan Hatayspor da felaketi yaşayan takımlardan biri oldu. Hatayspor'un futbolcusu olan Kevin Soni, o gece depremde yaşadıklarını anlattı.

"UYUSAYDIM, ÖLECEKTİM"

Sabah namazını kılmak için uyumadığını belirten Soni, "Kendi kendime o gün oraya gitmezsem benim günüm sayılmaz dedim. Ben bir Müslümanım ve çok dindarım. Beni kurtaran, günün ilk namazını kılmak için sabah 6:40'a kadar beklemek istemem oldu. Bu yüzden uyuyamadım. Bu yüzden kendi kendime, uyusaydım, evdeki her şeyin nasıl düştüğünü görseydim, kesinlikle öleceğimi söylüyorum. Hatta kesin. Düşen taşlar çok büyüktü. Düşünsenize on yedi katlı bir binaydı. Yani uyusaydım, sanırım ölecektim." dedi.

"DEPREMDEN ÖNCE ATSU İLE KONUŞTUM"

Deprem olmadan önce Atsu ile de konuştuğunu belirten Soni, "Bu olmadan önce, Christian Atsu ile telefonda konuşuyordum. Pazar günü bir frikik golü atmıştı ve ona iyi oynadığını ve maçını beğendiğimi söyledim. Birlikte oynayabilmemiz için zemini çabucak bulmayı umduğumu söyledim. Ama bunun onunla son konuşmam olduğunu bilmiyordum." ifadelerini kulllandı.

"10 DAKİKADA BİR SARSINTILAR OLDU"

Depremin sürekli devam ettiğini belirten Soni, "Deprem olduktan sonra bir an önce tesislere gitmek için arabaya bindim. Oyuncuların hepsi oraya gelmeye çalıştı. Oturup konuşurken bir şeyler yerken bile yer sallanmaya devam ediyordu. 10 dakikada bir büyük sarsıntılar oldu. Orada iki gün yemek yiyemedik, sadece suyumuz vardı. Yakınımızda olan kadın ve çocuklar yemek yesin su içebilsin diye onlara taşıdık. Her şeyimizi orada bıraktık. Önemli olan güvende olmaktı, eşyalar sadece gösterişten ibaret artık" şeklinde konuştu.

"DEPREM BÖLGESİNE MADDİ YARDIM YAPIYORUZ"

Deprem bölgesindeki insanların zor durumda kalığını söyleyen futbolcu, "Biz çıktıktan sonra elimizden gelen yardımı insanları kurtarmak için yaptık. Çocuklarıyla evlerinde zor durumda kalan insanlar gördüm. Taş blokları kaldırmaya çalıştık ama ne kadar kaldırmaya çalışsak da başaramadık. Çocukları, kadınları ve yaşlıları kurtarmaya çalıştık. Tanrı sayesinde kurtarmayı başardıklarımız da oldu. Şimdi buradan sürekli deprem bölgesine maddi yardım yapıyoruz. Çünkü orada insanların hiçbir şeyi olmadığını biliyoruz" açıklamalarını yaptı.