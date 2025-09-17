Yiğit Fidan: Hedefim Fenerbahçe'de oynamak

Pendikspor'un Fenerbahçe'den kiraladığı 20 yaşındaki Yiğit Fidan, " Fenerbahçe'ye hazırlanmaya çalışıyorum. Benim için Türkiye'nin en üst seviyesi orasıdır. Öncelikli hedefim şu an Pendikspor. Şampiyon olduktan sonra yeni sezonda Fenerbahçe'ye en iyi şekilde dönmeyi hedefliyorum" dedi. Fidan, örnek aldığı futbolcular arasında Virgil van Dijk ve Merih Demiral'ın yer aldığını söyledi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendikspor'da genç savunmacı Yiğit Fidan, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. 20 yaşındaki futbolcu, yeni sezonu, gelecek hedefleri ve kariyer planlamasıyla ilgili düşüncelerini paylaştı. Kampta sezona iyi hazırlandıklarını belirterek sözlerine başlayan Fidan, "Takımımız ve takımdaşlığımız çok iyi. Şu an her şey yolunda, umarım böyle devam eder. Takımın en genç oyuncularından biriyim. Buna rağmen hocam bana güveniyor ve bunu hissettiriyor. Aslında daha genç bir takımız. Bu da dinamikliğimizi sahaya yansıtıyor. Takım arkadaşlarımla uyumum şu an çok iyi gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Fenerbahçe'de oynamak"

Fenerbahçe'den kiralık olarak Pendikspor forması giyen Fidan, iyi bir sezon geçirerek Fenerbahçe'ye hazır bir şekilde dönmek istediğini belirtti. Fidan, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hedefim Fenerbahçe'de oynamak. Oraya hazırlanmaya çalışıyorum. Benim için Türkiye'nin en üst seviyesi orasıdır. Yusuf Akçiçek'i de buradan tebrik ediyorum; çok büyük bir başarı. Öncelikli hedefim şu an Pendikspor. Sezonu en iyi şekilde geçirmek istiyorum. Takımımla oynayabildiğim kadar sahada kalıp, şampiyon olduktan sonra yeni sezonda Fenerbahçe'ye dönmek istiyorum. Fenerbahçe'ye de en iyi şekilde dönmeyi hedefliyorum."

"Uğur Hoca güven verdi"

Pendikspor Teknik Direktörü Uğur Uçar'la olan iletişimine de değinen genç futbolcu, "Uğur hoca göreve gelmeden önce beni aramıştı. Burada olmamı istediğini söyledi. Takım ve benim hakkımdaki düşüncelerini, takımdaki rolümü anlattı. Bana o güveni verdi. Sağ olsun, şu an her şey çok iyi gidiyor. Ben de onun güvenini boşa çıkarmamaya çalışıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

"Bursaspor, umarım hak ettiği yere gelir"

Altyapısından yetiştiği Bursaspor hakkında da görüşlerini aktaran Fidan, "Bursaspor'u takip ediyorum, kardeşim de orada oynuyor. Sonuçta oradan ekmek yedim ve çok da seviyorum Bursaspor'u. Umarım hak ettiği yere gelirler. Taraftarlar da çok destek veriyor. Umarım her şey onlar için en iyisi olur" diye konuştu.

"Van Dijk ve Merih Demiral'ı örnek alıyorum"

Savunma oyuncusu olarak örnek aldığı futbolcular hakkında da açıklama yapan Yiğit Fidan, "Eskiden beri Sergio Ramos'u izleyerek büyüdüm. Şu an Virgil van Dijk'ı sürekli takip ediyorum. Türkiye'de oynayanlardan ise Milan Skriniar'ı örnek alıyorum. Fenerbahçe maçlarını her zaman izliyorum. Merih Demiral'ı çok beğeniyorum. Juventus'a transfer olduğu dönemlerde onu yakından takip ediyordum. Onu da kendime örnek olarak alıyorum. Milli maçlarda da her zaman izliyorum" ifadelerini kullandı.

"Hedefim A Milli Takım forması giymek"

Her Türk futbolcu gibi kendisinin de A Milli Takım forması giymeyi hedeflediğini belirten Fidan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her Türk futbolcusunun olduğu gibi benim de en büyük hedefim A Milli Takım forması giymek. Savunma hattında çok geniş bir havuz var. Umarım bu sezonu çok iyi geçirip, gelecek yıl daha fazlasını koyarak A Milli Takım'da forma giyerim."

"Taraftarlarımızdan destek bekliyoruz"

Son olarak Pendikspor taraftarına seslenen Fidan, "Taraftarlarımızdan her zaman olduğu gibi desteklerini sürdürmelerini istiyoruz" dedi. - İSTANBUL