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Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz
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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından dikkat çeken bir mesaj paylaştı. Japonya'dan bir arkadaşıyla telefonda yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Bulut "Arkadaşım aradı, bana şu cümleyi söyledi ve kapattı; 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz, kendinde bir değer yoksa boşuna tırmalama' dedi! Haklı sanki" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın ezeli rakibi Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerek aradaki puan farkını 5'e çıkarmasının ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"BELKİ DE YALÇIN KÜÇÜK HAKLI"

Japonya'dan telefonla arayan bir arkadaşıyla yaptığı görüşmenin detaylarını anlatan Bulut, "Bu akşam Japonya'dan bir arkadaşım aradı, bana şu cümleyi söyledi ve kapattı; 'Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz, kendinde bir değer yoksa boşuna tırmalama' dedi! Haklı sanki! Belki de Yalçın Küçük Haklı! Zaman gösterecek!" dedi.

ALİ KOÇ'U MU HEDEF ALDI?

Galatasaray'ın Kadıköy'de Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği karşılaşmanın ardından atılan mesaj Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a eleştiri olarak yorumlandı.

Yiğit Bulut isim vermeden Ali Koç'u hedef aldı: Dede parasıyla, baba parasıyla olmaz

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Spor

Galatasaray Yiğit Bulut Fenerbahçe Japonya Kadıköy Ali Koç Güncel Spor Baba

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Yorumlar (6)

Arslan:

boş insan bulut

48
22
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Ülkücü Gençlik:

Milletin parasıyla güzel olur değil mi?

45
8
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Ahmet KARTAL:

Boş tenekeden iyi ses çıkar

28
3
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Barış O. B.:

Vay beee, hayat Yiğit Bulut haklı dedirtti ya bana, aşk olsun Ali Koç

7
4
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Abdullah DÖKMECİ:

Kim olursa olsun Fenerbshçeyi bu duruma düşürenlere YAZIKLAR OLSUN.Biz taraftar olarak çıldırıyoruz siz nasıl gece yatağınızda rahat rahat yapabiliyorsunuz

4
1
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hakan yavuz yıldırım:

Ali koç adam gibi adam o para bu para hiçmi çalışmadı bu şirkette hiçmi emek sarfetmedi büyütmedi hakkı olan para hiçmi yok ?? Olanıda Fenerbahçe’ye harcadı bedelsiz koşulsuz..bu boş gereksiz kişiler konuşuyor hangi gün elini taşın altına koymuş ben takım tutmam ama bakarsanız pnsilvanyada yaşayan Nekadar topçu iş adamı vs varsa bi şekilde fetösarayda var düşündürücü değilim

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0
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