YETEV ve Yenidoğu Okulları'ndan Milli Okçulara Burs Desteği

Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Yenidoğu Okulları'nın okçuluk alanında Türkiye'yi uluslararası düzeyde temsil eden üç milli sporcuya maddi kaynak ve burs desteği sağlayacağı iş birliğinin imza töreni gerçekleştirildi.

İş birliği kapsamında sporculara, 2028 Los Angeles Olimpiyatları sonuna kadar her ay maddi burs desteği sağlanacak.

Yenidoğu Okulları Başakşehir Kampüsü'nde gerçekleştirilen törene, Dünya Etno spor Birliği ve YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Okçular Vakfı Başkanı Hüseyin Topbaş, milli okçular Öznur Cüre Girdi, Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Elif Berra Gökkır ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'nin okçulukta son dönemde ciddi bir yükseliş içerisinde olduğunu belirten Bilal Erdoğan, "Okçular Vakfı başkanımızla olimpiyatlarda başarılı olan sporculara destek olmak istedik. Bir alanda başarı varsa onu ödüllendirmek gerekir ki o başarı devamlılık kazanabilsin. Okçular Vakfı kurulduğundan beri sporcu, antrenör, hakem ve derece kazanan sporcularımızın sayısı çok arttı. Bunu da olimpiyatlarda önce Mete Gazoz'un altın, daha sonra erkek takımının bronz madalya kazanmasıyla taçlandırdık. Paralimpik takım, milli takımın bel kemiğini oluşturuyor. Öznur Cüre, Paris'ten altın madalyayla dönen sporcumuz oldu. İnşallah daha çok madalya gelmeye devam edecek. Olimpiyat sonuna kadar onlar başarılarına odaklansın diye böyle bir adım atıyoruz." diye konuştu.

Akademik başarının her şey anlamına gelmediğini aktaran Erdoğan, "Çocukları çok fazla zorladığımız zaman sanatsal, sportif ve sosyal yönleri çok zayıf kalıyor. Başarının anahtarı sadece akademik başarı değil. Buradaki kardeşlerim hem eğitimlerine devam ediyor hem dünya çapında sportif başarı sağlıyor hem de bayrağımızı göklere çekip milleti gururlandırıyor. Ailelerin de çocuklarına destek olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Hüseyin Topbaş da kendileri için önemli bir gün olduğunu dile getirerek, "Türkiye'de okçuluğun gelişmesi anlamında çok güzel işler yaptık. Kurulduğumuzdan beri bu spora sahip çıkmak için çalışıyoruz. Bu destekle sporcular daha rahat odaklanacak ve inşallah madalyalar getirecek. Başta Bilal Erdoğan'a ve tüm YETEV ailesine teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öznur Cüre: "Arkamıza bir destek daha aldığımız için çok mutluyuz"

Öznur Cüre Girdi de kimsenin tek başına başarı elde edemeyeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Eğer boynunuzda bir madalya varsa arkasında kocaman bir ekip var demektir. Arkamıza bir destek daha aldığımız için çok mutluyuz. Okçular Vakfı'na ilk 2018'de gitmiştim. Sıfırdan başlayıp yükselebileceğimi biliyordum. Bunun için çabalayan tüm sporcularımız şu anda ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek için uğraşıyor. Hiçbir karşılık beklemeden ülkemizi temsil etmemiz için bize destek olan Okçular Vakfı'na ayrıca teşekkür ediyorum. Bizler stresli ve yorgun oluyoruz ama sadece antrenmanlarımızı düşünüyoruz. Bizim için uğraşan her birey çok daha farklı şeylerle uğraşıyor. Ülkemizin geleceği için her şeyi yapıyorlar. Engelli bireylerin beni rol model olarak görmeleri beni çok mutlu ediyor. Aileler lütfen onların spor yapmalarına müsaade etsinler. İnanın çocuğunuz bir şekilde kendi başına durabiliyor ve hayatına devam edebiliyorsa hayatta daha mutlu olunacak bir şey yoktur. Akademik alanda yükselmesini istediğiniz çocuklarınızı spora da yönlendirin."

Muhammed Abdullah Yıldırmış ve Elif Berra Gökkır da sağlanan bursun kendileri için çok değerli olduğunu belirterek teşekkürlerini dile getirdi.

Tören, fotoğraf çekimi ve Bilal Erdoğan ile milli sporcuların ok atışlarıyla sona erdi.