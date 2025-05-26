Yeşim Spor U-10 Erkekler Ligi'nde Namağlup Şampiyon Oldu

Yeşim Spor U-10 Erkekler Ligi'nde Namağlup Şampiyon Oldu
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Yeşim Spor, Bursa U10 Erkekler Ligi'ni namağlup tamamlayarak şampiyonluğunu ilan etti. Kulüp Direktörü Cem Çağal, bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Grubunu birinci sırada tamamlayan Yeşim Spor, U-10 Erkekler Ligi'nde namağlup şampiyon olarak bir başarıya daha imza attı.

Yeşim Spor U10 Basketbol Takımı, Bursa U10 Erkekler Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. Grubunu birinci sırada tamamlayan Yeşim Spor, Şahin Başol Spor Salonu'nda Sas Spor Kulübü ile oynadığı final serisinin ikinci maçını kazanarak zaferini ilan etti.

Yeşim Spor Kulüp Direktörü ve Basketbol Baş Antrenörü Cem Çağal, "Uzun süredir altyapıya yaptığımız yatırımların karşılığını almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu sezon elde ettiğimiz şampiyonluk, hem disiplinli çalışmalarımızın hem de takım olarak yakaladığımız uyumun bir sonucu. Kulüp olarak benimsediğimiz ilkeler doğrultusunda ilerlemeye ve sporcu gelişimine katkı sunmaya kararlılıkla devam ediyoruz. U10 takımımızın elde ettiği bu anlamlı başarıda emeği geçen tüm antrenör kadromuza, sporcularımıza ve bizlere desteklerini esirgemeyen velilerimize gönülden teşekkür ederiz" dedi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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