Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nda Kasımpaşa U14 Takımı Şampiyon Oldu

Geleceğin yıldız adayı futbolcuları, 'Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nda boy gösterdi. Turnuvanın şampiyonu final maçında Fenerbahçe U14 Takımı'nı 1-0 yenen Kasımpaşa U14 Takımı oldu. Kasımpaşa'ya şampiyonluğu getiren golü Ömer Faruk Cengiz attı.

Ekim ayında başlayacak olan U14 ligi öncesi Türkiye'nin önde gelen takımları Gölcük'te düzenlenen Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nda buluştu. Çekişmeli mücadelelerin oynandığı turnuvaya Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Başakşehir, Samsunspor, Karagümrük, Adana Demirspor, Kocaelispor ve Gölcük Karadeniz takımları katıldı. İki gurup halinde yapılan maçlarda guruplarında ilk iki sırayı alan takımlar, çapraz eşleşme ile yarı final oynadı. Yarı finalde galip gelen Fenerbahçe ve Kasımpaşa finalde kozlarını paylaştı.

Şampiyonluğu getiren gol Ömer Faruk Cengiz'den geldi

Büyük çekişmeye sahne olan final karşılaşmasında Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren gol, 20. dakikada Ömer Faruk Cengiz'den geldi. Yaklaşık 25 metreden Fenerbahçe kalecisini avlayan Ömer Faruk, takımına şampiyonluğu getirdi. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Kasımpaşalı futbolcular, mutluluklarını aileleri ve hocaları ile paylaştı. Kupa törenin ardından Kasımpaşa U14 Teknik Direktörü Fırat Coşkun, tüm sporcuları tek tek kutladı.

Murat Cinemre: "Turnuva amacına ulaştı"

Yeşili Koruyan Gençler Turnuvası'nı düzenleyen Murat Cinemre, yaptığı açıklamada, "Gölcük Karadeniz Spor olarak, Bu turnuvayı her sene yapıyoruz. Çok özel takımlar geldi turnuvaya. Tamamı Süper Lig'den Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Başakşehir, Samsunspor, Karagümrük, Adana Demirspor ve ilimizin takımı Kocaelispor katıldı. Çok güzel ve maçlar oldu. Bir de bu çocuklar Türkiye şampiyonası oynayacak. Türkiye şampiyonası öncesi öncesi bu maçlar çok değerliydi. Bu anlamda çok harika atmosferde geçti maçlar. Ben bu turnuvanın amaca ulaştığını düşünüyorum. Katılan takımlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Toprak Adatepe: "Bir sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonası"

Yaptığı kurtarışlarla turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Toprak Adatepe, "En iyi kaleci seçildiğim için Kerem hocama çok teşekkür ederim. Onun sayesinde seçildim. Takım olarak biz zaten iyi bir takımız. Stres yapmadık, panik yapmadık. Golümüzü atıp, rahat rahat oyunumuza baktık. Fenerbahçe'yi 1-0 yendik. Bu daha ilk oldu. Tabii ki başarıların devamı gelecek. Bir sonraki hedefimiz Türkiye şampiyonası" ifadelerini kullandı.

Ömer Faruk Cengiz: "Hedefim milli takım"

Turnuvada attığı şık golle Kasımpaşa'ya şampiyonluğu getiren Ömer Faruk, "Öncelikle çok mutluyum. Hocalarıma ve takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi mücadele ettik. Hakkımız olanı aldık. Biz iyi bir takımız. Fırat hocamız maçtan önce bizi motive etti. 'Siz iyisiniz, bu maçı alacaksınız' dedi. Biz de çıkıp aldık. Bu şampiyonluğun benim golümle gelmesi, beni ayrıca mutlu etti. Bundan sonraki hedefim U14 Milli Takımı" şeklinde konuştu.

U14 Milli Takımı radarına giren oyuncular

Turnuvada oynadıkları oyunla göz dolduran oyuncular, bu seni kurulacak olan Türkiye U14 Milli Takımı teknik heyetinin de radarına girdi. Fenerbahçe'den Yusuf Kaya, Eren Bulut Meyre, Ahmet Aydın ve Güney Kakiz, Kasımpaşa'dan Toprak Adatepe, Ömer Faruk Cengiz milli takım hocalarının dikkatini çekmeyi başardı.

Yatırımlar meyvesini vermeye başladı

Yaklaşık 2 yıldır alt yapıya önemli yatırımlar yapan Kasımpaşa Futbol Kulübü, bu yatırımların meyvesini almaya başladı. Kasımpaşa altyapı antrenörlerinin bularak geliştirdiği genç futbolcular, başarılı olmaya devam ederken, milli takım yetkililerinin de radarına girdi.

Kasımpaşa Futbol Kulübü CEO'su Serkan Reçber'in hedefi de alt yapıdan yetişerek 16 yaşında A takımda oynayan Yasin Özcan'dan sonra alt yapıdan yetiştirilen oyuncuları A takıma monte etmek. - İSTANBUL