Haberler

Yeşilay'dan 81 ilde "Sporla Güçlen, Sağlıklı Yaşa" temalı çocuk şenliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı spor etkinlikleri düzenledi. 'Sporla Güçlen, Sağlıklı Yaşa' temalı etkinliklerde çocuklara bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam farkındalığı kazandırıldı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti, bağımlılıklardan uzak sağlıklı nesiller yetiştirilmesi amacıyla yürüttüğü önleyici çalışmalar kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı spor etkinlikleri düzenledi.

Yeşilay'dan yapılan açıklamaya göre, "26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığı ile Mücadele Günü" kapsamında gerçekleştirilen "Sporla Güçlen, Sağlıklı Yaşa" temalı etkinliklerde, sporun çocukları bağımlılıklardan koruyucu rolüne dikkat çekildi.

Türkiye genelinde düzenlenen organizasyonlarla, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıklarının erken yaşta kazandırılması ve bağımlılıklarla mücadelede farkındalık oluşturulması amaçlandı.

İstanbul'daki etkinlik, Yeşilay Genel Merkezi Sepetçiler Kasrı'nda yaklaşık 750 çocuğun katılımıyla yapıldı.

Çocuklar, etkinliğin ilk bölümünde gruplar halinde bağımlılıklarla mücadele ve sağlıklı yaşam temalı farkındalık eğitimlerine katılarak, çeşitli atölye çalışmalarında yer aldı.

Gün boyunca spor oyunları, şişme oyun alanları ve farklı spor istasyonlarında eğlenceli aktivitelerde buluşan çocuklar hem keyifli vakit geçirdi hem de sporun yaşamlarına kattığı olumlu değerleri deneyimledi. Program, çeşitli ikramlarla renkli bir şenlik atmosferinde tamamlandı.

Etkinliğin sonunda, Türkiye Yeşilay Cemiyeti Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç tarafından kaleme alınan "Bağımlılıkla Mücadele Ailede Başlar" başlıklı mektup, bağımlılıklarla mücadelede ailelerin rolüne dikkati çekmek amacıyla ebeveynlerine ulaştırmaları için çocuklara verildi.

"Gençlerimizin sporla buluşmasını çok kıymetli görüyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Yeşilay Cemiyeti Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak, sporun bağımlılıklarla mücadeledeki önemine değindi.

Etkinliği Gençlik ve Spor Bakanlığı işbirliğiyle 81 ilde eş zamanlı gerçekleştirdiklerini belirten Albayrak, "Gençlerimizin sporla buluşmasını çok kıymetli görüyoruz. Bağımlılıklarla mücadelede sporun en güçlü koruyucu unsurlardan biri olduğuna inanıyor, faaliyetlerimizi de bu anlayışla sürdürüyoruz. Çocuklarımız etkinlik kapsamında önce kısa bir bağımlılıkla mücadele eğitimine katıldı ardından futbol, basketbol, masa oyunları, atölye çalışmaları, boyama etkinlikleri ve jenga gibi oyunlarla keyifli vakit geçirdi." ifadelerini kullandı.

Albayrak, çocukların etkinlikte hem eğlendiğini hem de öğrendiğini kaydederek, "Biz her birini birer Yeşilay gönüllüsü olarak görüyor, onlarla sık sık bir araya gelmeyi önemsiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral
Trump'tan Doha müzakereleriyle ilgili açıklama: İran'la çok iyi anlaşıyoruz

Daha düne kadar bomba yağdırıyordu! Trump'tan ezber bozan İran sözleri
İspanya'da rekor sıcaklarda 1029 kişi hayatını kaybetti

Ülke felaketi yaşıyor! Can kaybı vahim boyutta
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mbaye Diagne Amedspor'u karıştırdı

Şehirde krallar gibi karşılanıyordu! Diagne Amedspor'u karıştırdı
Gerçek ortaya çıktı! Kadın kuaförün ani ölümü Aziz Yıldırım'ın ortanca kızının evinde gerçekleşmiş

Yıldırım'ın adı geçiyordu! Kuaförün ani ölümü o evde gerçekleşmiş
Meksika'da Dünya Kupası kutlamalarında 3 kişi nefessiz kalarak hayatını kaybetti

1 milyon kişi sokaklara indi, çok sayıda kişi nefessiz kalarak öldü
Türkiye'de bir banka daha el değiştirdi! Yeni sahibi Kazaklar

Türkiye'de bir banka daha satıldı! Bakın yeni sahipleri hangi ülkeden
Fenerbahçe, Guirassy transferini bu hafta içerisinde bitiriyor

F.Bahçe yıldız ismin uçağını indiriyor
Bakan Işıkhan'dan en düşük emekli maaşı mesajı

Kabine'den en düşük emekli maaşıyla ilgili heyecanlandıran mesaj
Netanyahu dünyaya rest çekti: Lübnan'daki işgali sürdüreceğiz

Biri bu adamı durdursun! Dünyayı ayağa kaldıracak işgal hamlesi