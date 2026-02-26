Yeşilay Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, Ankara'da yapıldı
Başkentte düzenlenen Yeşilay Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası, 1222 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Dereceye giren sporculara madalyaları törenle verildi. Şampiyona, Ankara'da 27-28 Şubat tarihlerinde büyükler kategorisi ile devam edecek.
Başkentte düzenlenen Yeşilay Türkiye Yıldızlar Tekvando Şampiyonası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Taha Akgül Spor Salonu'nda, 1222 sporcunun katılımıyla üç gün süren şampiyonada, erkekler ve kızlarda 10'ar sıklette karşılaşmalar yapıldı.
Müsabakaların ardından dereceye giren sporculara madalyaları düzenlenen törenle verildi.
Ankara'daki tekvando heyecanı, aynı salonda 27- 28 Şubat tarihlerinde büyükler kategorisinde Türkiye Şampiyonası ile devam edecek.
Yıldızlarda Türkiye şampiyonu olan tekvandocularşunlar:
Erkekler:
Yusuf Eren Gültekin (33 kilo)
İhsan Alparslan Şen (37 kilo)
Metahan Tekin (41 kilo)
Muhsin Ertuğrul Günar (45 kilo)
Sefa Yılmaz (49 kilo)
Yağız Maraklı (53 kilo)
Umut Genç (57 kilo)
Adil Haktan Ayrıç (61 kilo)
Muhammed Ali Arslan (65 kilo)
Mert Akyol (+65 kilo)
Kızlar:
Esmanur Geyik (29 kilo)
Medine Arslan (33 kilo)
Ceren Ağdoğan (37 kilo)
Tuana Şafak (41 kilo)
Aden Ünlü (44 kilo)
Kezban Eda Düzel (47 kilo)
Zeynep Alakaş (51 kilo)
Sare Sevde Tülek (55 kilo)
Merve Telli (59 kilo)
Eylül Duru Varlık (+59 kilo)