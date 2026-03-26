Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası Tunceli'de Başladı

Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları, Tunceli'de kortej yürüyüşüyle başladı.

Türkiye Rafting Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri için 10 ilden 18 kulüp, 49 takım ve yaklaşık 300 sporcu ve teknik ekip Tunceli'de bir araya geldi. Hüseyin Güntaş Halk Kütüphanesi'nden Tunceli Müzesi'ne kadar yapılan kortej yürüyüşüyle elemelere start verildi. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından yarışmaya katılan kulüplerin tanıtılması ve halaylar eşliğinde devam etti.

Programa Vali Yardımcısı Okan Yenidünya, Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse, Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, Turizm İl Müdürü İsmail Kaya, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Okan, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Songül Acar, çok sayıda antrenör ve sporcu katıldı.

Tunceli Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya, "Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası ve Milli Takım Seçme Yarışları vesilesiyle sizleri aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Rafting, Tunceli için çok büyük önem az etmekte. Geçen yıllarda 1 Dünya Şampiyonası ve 3 Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yapmış eşsiz parkurları ve doğanın kalbinde rafting heyecanına hep birlikte tanıklık edeceğiz" dedi. - TUNCELİ

