Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Tunceli'de başladı

Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak Yarışları Tunceli'de başladı
Tunceli'de başlayan Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları'na 10 ilden 18 kulüp ve 300 sporcu katılıyor. Yarışmalar, Munzur Çayı'nın Mavi Köprü Mevkisi'nde düzenlenirken, ilk günde sporcular zamana karşı yarıştı.

Yeşilay Türkiye Rafting Şampiyonası 1. Ayak ve Milli Takım Seçme Yarışları, Tunceli'de başladı.

Türkiye Kano Federasyonunca Munzur Çayı'nın Mavi Köprü Mevkisinde organize edilen yarışlar, 10 ilden 18 kulüp ve 300 sporcunun katılımıyla gerçekleştiriliyor.

Renkli görüntülere sahne olan organizasyonun ilk gününde sporcular, sprint ve head to head (H2H) parkurunda zamana karşı yarıştı.

Yarışlarda sporcular, 500 metrelik parkurdaki engellere karşı iniş yaptı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl, müsabakaları izledi.

Aygöl, gazetecilere yaptığı açıklamada, Munzur Çayı'nın Türkiye'nin en güzel alanlarından biri olduğunu söyledi.

Kentte geçen sene de Türkiye Rafting Şampiyonası yapıldığını hatırlatan Aygöl, "Bu sene de yine bu şampiyonanın ilk ayağı ve milli takım seçmelerine bugün ilimizde start verdik ve evlatlarımız yarışmaya başladılar. 10 vilayetimizden 18 kulüp ve 300 sporcumuz şu anda yarışmaya başladılar. Çok güzel ortam var, hava çok güzel, alan çok güzel." dedi.

Aygöl, Munzur Çayı'nın Türkiye'nin en önemli ve en uzun parkuru olduğuna dikkati çekerek, sporculara başarı diledi.

Yarışmaları, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Bülent Baykal, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Kaya ve Türkiye Kano Federasyonu Rafting Genel Koordinatörü Gürkan Köse ve vatandaşlar da takip etti.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren
500

