Yeşilay Türkiye Eskrim Şampiyonası sona erdi

Yeşilay Türkiye Eskrim Şampiyonası, Kocaeli'de yapıldı.

Yeşilay Spor Kulübünün açıklamasına göre Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda 10,12 ve 14 Yaş Altı epe kategorilerinde yarışmaların yapıldığı organizasyona 611 sporcu katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak, eskrimin refleks, disiplin ve stratejiyi bir araya getiren önemli spor dallarından olduğunu belirterek "Spor, irade inşa eden, karakteri güçlendiren ve gençlerimizi bağımlılıklardan koruyan en güçlü kalkanlardan biridir. Sporcularımızın ortaya koyduğu azim, disiplin ve kararlılık, bağımsız ve sağlıklı bir geleceğin en güçlü göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Yusuf Barsbuğa ise sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutmada önemli araç olduğunu vurgulayarak Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Yeşilay iş birliğinde gençlere ışık olacak önemli adımlar atılacağına inandıklarını aktardı.

