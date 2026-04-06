Yeşilay Oryantiring Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Yeşilay Oryantiring Türkiye Şampiyonası'nda Denizli'de sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonunun açıklamasına göre organizasyona 52 ilden toplam bin 350 sporcu katıldı.

Şampiyonada uzun mesafe ve orta mesafe yarışları Honaz Milli Parkı ile Cankurtaran Karataş Köyü'nde, final etabı ise şehir merkezinde koşuldu.

Organizasyonda erkekler 16 yaş kategorisinde İstanbul Oryantiring Spor Kulübü'nden Kuzey Başol, kadınlarda Balıkesir GSİM Spor Kulübü'nden Zeynep İçyer, erkekler 18 yaş kategorisinde Pusula Spor Kulübü'nden Egemen Yiğit Bülbül, kadınlarda Efsa Sezin Akın, erkekler 20 yaş kategorisinde İstanbul Oryantiring Spor Kulübü'nden Poyraz Vural, kadınlar 20 yaş kategorisinde İnegöl Belediyesi Spor Kulübü'nden Azra Coşkun, erkek elit kategoride Jandarma Gücü Spor Kulübü'nden Ahmet Kaçmaz ve kadın elit kategoride Eskişehir Oryantiring Spor Kulübü'nden Elif Gökçe Ataman, Türkiye şampiyonu oldu.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki törende sporculara madalyalarını Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Atilla Güler ile Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak, takdim etti.