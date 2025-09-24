Yeşilay'dan Sağlıklı Yaşam İçin Bisiklet Yarışı

Yeşilay Spor Kulübünün "L'Etape Türkiye by Tour de France" amatör bisiklet yarışı kapsamında oluşturacağı 2,5 kilometrelik "Yeşilay Aile Parkuru"nun tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sepetçiler Kasrı'ndaki Yeşilay Genel Merkezi'nde yapılan toplantıya İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdür Yardımcısı Seyda Dursun, Yeşilay Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Hasan Siret Albayrak ve Türkiye By Tour de France Genel Direktörü Ömer Kafkas ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye'de ne kadar başarılı organizasyonlar gerçekleştirildiğini her seferinde kanıtladıklarını söyleyen Seyda Dursun, "11 Ekim tarihinde saat 10'da Beykoz Spor Ormanı'nda gerçekleştireceğimiz organizasyon çocuklar ve ailelerin keyifli vakit geçirebileceği bir etkinlik olacak. Yeşilay, sadece bağımlılıkla mücadele alanında değil spor ve sağlıklı yaşamı bir kültür haline getirmeye çalışan önemli bir kuruluş. Herkesin katılımını bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğüne vurgu yapan Hasan Siret Albayrak ise şöyle konuştu:

"Bisiklet sporunun sağlık ve ulaşılabilirlik açısından öneminin farkındayız. Bisiklet buluşmalarıyla sağlıklı yaşam kültürünü yaygınlaştırıyoruz. Dünyanın en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan L'Etape Türkiye by Tour de France'ın içinde yer almaktan gurur duyuyoruz. Organizasyonun İstanbul ayağında katılımcılara keyifli bir deneyim sunacağız."

Ömer Kafkas da Yeşilay'ın Çocuk ve Aile Parkuru ile sağlıklı yaşamı yayma kararlılığını ortaya koyduğunu belirterek, "Bu iş birliği sadece sponsorluk değil ailelerin ve çocukların sağlıklı bir geleceğe adım atmasını sağlayacak önemli bir adım. İstanbul'un bu organizasyona ev sahipliği yapması şehrin uluslararası tanıtımına büyük katkı sağlayacaktır. Ülkemizi sporla markalaştırmak istiyoruz. Bunu yaparken gençlere ve çocuklara sporla ilgili doğru bir model oluşturmak en büyük hedefimiz. Sizleri parkura çocuklarınızla birlikte katılmaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.