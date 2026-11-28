Yeşilay 2026 Türkiye Rallikros Şampiyonası finali Kocaeli'de 19 sporcuyla yapılacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Yeşilay 2026 Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali Kocaeli'de düzenleniyor. Körfez Yarış Pisti'nde sezon içinde mahalli otokros yarışlarında dereceye giren 19 sporcu, yarın 1500 metrelik yarı asfalt, yarı toprak parkurda mücadele edecek.
Yeşilay 2026 Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali Kocaeli'de düzenleniyor.
Körfez Yarış Pisti'nde düzenlenen organizasyonun ilk gününde idari ve teknik kontrollerin ardından serbest antrenmanlar yapıldı.
Motor sporları tutkunları, rallikros parkurunda gerçekleştirilen antrenmanları ilgiyle takip etti.
Sezon içinde mahalli otokros yarışlarında kategorilerinde dereceye giren 19 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, yarışlar yarın 1500 metre uzunluğundaki yarı asfalt, yarı toprak parkurda çoklu çıkış formatında gerçekleştirilecek.
Üç ayrı sıralama turunun ardından saat 13.45'te yarı final, 15.30'da ise final turları başlayacak.
Organizasyon, saat 17.15'te düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.