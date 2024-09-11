Üye Girişi
Haberler

Yeşil Yalova FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda Yeni Çanspor'u 3-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Yeşil Yalova FK, Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor'u 3-0'lık skorla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Yeşil Yalova FK, Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor'u 3-0'lık skorla yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 1. tur maçında Yeşil Yalova FK, Çanakkale temsilcisi Yeni Çanspor'u Yalova Atatürk Stadyumu'nda ağırladı. 11 Eylül Çarşamba günü oynanan karşılaşmada, Yalova ekibi rakibini 3-0'lık bir skorla mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı. Maça hızlı başlayan Yeşil Yalova FK, baskılı oyunuyla rakibini zorladı. 20. dakikada Ramazan Aydın'ın şık kafa vuruşuyla skoru 1-0'a getiren ev sahibi ekip, ilk yarıyı bu üstünlükle kapattı. Aydın'ın golü, takımın oyuna olan hakimiyetini daha da arttırdı. İkinci yarıya da aynı tempoyla çıkan Yeşil Yalova FK, baskısını sürdürdü ve 74. dakikada Umut Kıral'ın 25 metre mesafeden attığı muhteşem golle farkı 2'ye çıkardı.

Maçın son dakikalarında Yeşil Yalova FK'nın kontra atak şansını değerlendirmesiyle 90. dakikada Arif Arslan'ın kontra ataktan bulduğu golle skor 3-0'a geldi. Yeşil Yalova FK, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükseldi. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Güncel yalova Spor

Dilruba adına özür dileyen Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Şimdi sıra sende

Dilruba adına özür dileyen Özel, Erdoğan'dan çok zor bir şey istedi: Sıra sende

 Narin Güran cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

Narin cinayetinde bir tanık daha var! Amcanın sarıldığı yalanı çürüttü

 İşte Narin Güran soruşturmasında gözaltına alınanların listesi

İşte sır cinayetle ilgili hesap verenlerin listesi
Bomba iddia! Soma faciasında madenci yakınını tekmeleyen Yusuf Yerkel, TFF'de işe başladı

Tekmeci Yusuf'a ödül gibi görev
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin Güran davasında kaç kişi gözaltına alındı? Aileden kaç kişi gözaltında, annesi, babası, abisi, amcaları, gözaltında mı? İstanbul İSKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Ataşehir, Sancaktepe, Sultangazi, Esenler su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? İZSU İzmir su kesintisi! 11-12 Eylül Aliağa, Karabağlar, Kiraz su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? MasterChef Takım Oyunu kim kazandı? 11 Eylül Çarşamba Bugün MasterChef Mavi Takım mı kazandı Kırmızı Takım mı kazandı? Adana ASKİ su kesintisi! 11-12 Eylül Yüreğir, Sarıçam, Ceyhan su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Kumluca 11-12 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin'i kim öldürdü? Narin nasıl öldürüldü? Narin Güran cinayetinde son durum! MasterChef eleme adayları kim? 11 Eylül Çarşamba bugün kim potaya gitti? Survivor Sude ile Mert evleniyor mu? Sude Burcu ve Mert Öcal'ın düğünü ne zaman? İstanbul'da maymun çiçeği görüldü mü? Maymun çiçeği virüsü Türkiye'ye geldi mi? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şahinbey, Nizip, Nurdağı 11-12 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title