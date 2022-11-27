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Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga

Spor Haberleri

Rusya Premier Ligi'nde oynanan Zenit - Spartak Moskova karşılaşmasında saha karıştı. Futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi. Hakem 6 kırmızı kart çıkardı.

Rusya Kupası'nda Zenit ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. İki büyük takımın maçında ortam bir anda gerildi. İtişmeyle başlayan gerginlikte yumruklar konuşmaya başladı.

Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga

BOKS RİNGİNE DÖNDÜ

İki takımın futbolcuları tekme tokat birbirlerine saldırdı. Yaklaşık 1 dakika süren kavgada futbolseverler adeta bir boks maçı izledi.

Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga

6 KIRMIZI KART

Kavga sonrası art arda 6 kırmızı kart çıktı. Rusya'da futbol yönetiminin vereceği cezalar merak konusu oldu.

Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga

Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

Rusya Spor Haberler

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