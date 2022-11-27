Yeşil saha boks ringine döndü! Rusya'daki dev maçta tekme tokat kavga
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Rusya Premier Ligi'nde oynanan Zenit - Spartak Moskova karşılaşmasında saha karıştı. Futbolcular tekme tokat birbirlerine girdi. Hakem 6 kırmızı kart çıkardı.
Rusya Kupası'nda Zenit ile Spartak Moskova karşı karşıya geldi. İki büyük takımın maçında ortam bir anda gerildi. İtişmeyle başlayan gerginlikte yumruklar konuşmaya başladı.
BOKS RİNGİNE DÖNDÜ
İki takımın futbolcuları tekme tokat birbirlerine saldırdı. Yaklaşık 1 dakika süren kavgada futbolseverler adeta bir boks maçı izledi.
6 KIRMIZI KART
Kavga sonrası art arda 6 kırmızı kart çıktı. Rusya'da futbol yönetiminin vereceği cezalar merak konusu oldu.