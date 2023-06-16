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Yerli ve yabancı dağcılardan Süphan Dağı'na yoğun ilgi

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Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı'na yerli ve yabancı dağcıların tırmanışı devam ediyor. İran'dan gelen 4 kişinin de aralarında bulunduğu 15 dağcı, Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı'na tırmandı.

Yerli ve yabancı dağcılardan Süphan Dağı'na yoğun ilgi

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesi sınırlarında bulunan Süphan Dağı'na yerli ve yabancı dağcıların tırmanışı devam ediyor.

İran'dan gelen 4 kişinin de aralarında bulunduğu 15 dağcı, Adilcevaz sınırları içerisinde bulunan 4058 rakımlı Süphan Dağı'na tırmandı. Kaymakamlık ve jandarmadan gerekli izinleri alan grup, daha sonra Kışkılı Köyü At Yaylası'na çıkarak kamp yaptı. Daha sonra tırmanışa geçen dağcılar, Süphan Dağı zirvesinde Türk bayrağı ve 'Van Gölü kirlenmesin mavi kalsın' pankartı açtılar.

Zirvede mola verdikten sonra inişe geçtiklerini ifade eden Bazid Dağcılık Kulübü Başkanı Cuma Saltık, yerli ve yabancı dağcıların Süphan Dağı'na meraklı olduklarını ve ayda ortalama ondan fazla tırmanış gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Orhan Emen - Spor

Süphan dağı Adilcevaz Bitlis İran Spor Haberler

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