Haberler

Yerköyspor 3 puanı tek golle aldı

Yerköyspor 3 puanı tek golle aldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu'nda lider Yerköyspor, 9. haftada Özalperenspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Maçta Yerköyspor'un golünü İbrahim Ethem Yerebasmaz 79. dakikada attı.

Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu lideri Yerköyspor ligin 9. haftasında oynadığı maçta Özalperenspor'u 1-0 yenerek haftayı 3 puanla kapattı.

Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Hasan Atasay, Samed Armut, Ozan Erdoğan Köse

Özalperenspor: Ahmet Umut Akdemir, (Berat dk.81), Mithat Ergin, (Volkan dk.81), Serkan Çelik, (Halil dk. 81), S. Efe Erdoğan, Yunus Emre, Sefa Yaşar, (Ahmet dk.46), Murat Akdeniz, Aziz Onur, Muharrem Duymuş, Ali Mirza Yavuz, Uğur Yıldızer, (Hüseyin Pekşan dk.70)

Yerköyspor: Osman Gündoğdu, Hacı Mert Cingöz, Hakan Firez, (M. Enes dk.80), Ramazan Başer, (İbrahim Ethem Yerebasmaz dk.70), M. Akif Kaman, Emre Ateş, Sami Seyis, Yunus Emre Kılınç, (Fatih Demircan dk.46), Safa Fırat, Gazi Efe Yiğit, Mevlüt Metin

Gol: İbrahim Ethem Yerebasmaz (dk.79) (Yerköyspor)

Kırmızı kart: Muharrem Duymuş (dk.42) (Özalperenspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık ifadesinde adı geçen Demirhan Gözaçan gözaltına alındı

Özkan Yalım'ın ifadesi sonrası ilk hamle! Özel'e yakın isim gözaltında
Burcu Köksal, AK Parti Genel Merkez binasında

AK Parti'ye geçiyor, geçecek derken ilk görüntü geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
Eskort skandalına adı karışan yıldız futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı

Eskort skandalına adı karışan futbolcunun görüntüleri ortaya çıktı
Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit

Korkulan oldu! İran'dan dünyayı alarma geçiren nükleer tehdit
600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı

600 milyonluk vurgun! İlçe Tarım ve Orman Müdürü kayıplara karıştı
Dünya Kupası nedeniyle okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi

Okullar yaz tatiline erken girecekti, karar iptal edildi
İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Göktürk'teki feci olay kamerada

İş kadını Derya'nın kahreden ölümü! Feci olay kamerada
Bunlar nasıl çocuk! Önce kediyi bıçakladılar sonra esnafı tehdit ettiler

Bunlar nasıl çocuk! Kediyi bıçaklayıp esnafı tehdit ettiler