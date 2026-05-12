Yerköyspor 3 puanı tek golle aldı
Kayseri 2. Amatör Küme D Grubu'nda lider Yerköyspor, 9. haftada Özalperenspor'u 1-0 mağlup ederek haftayı 3 puanla kapattı. Maçta Yerköyspor'un golünü İbrahim Ethem Yerebasmaz 79. dakikada attı.
Stat: Erkilet Stadı 1 Nolu Saha
Hakemler: Hasan Atasay, Samed Armut, Ozan Erdoğan Köse
Özalperenspor: Ahmet Umut Akdemir, (Berat dk.81), Mithat Ergin, (Volkan dk.81), Serkan Çelik, (Halil dk. 81), S. Efe Erdoğan, Yunus Emre, Sefa Yaşar, (Ahmet dk.46), Murat Akdeniz, Aziz Onur, Muharrem Duymuş, Ali Mirza Yavuz, Uğur Yıldızer, (Hüseyin Pekşan dk.70)
Yerköyspor: Osman Gündoğdu, Hacı Mert Cingöz, Hakan Firez, (M. Enes dk.80), Ramazan Başer, (İbrahim Ethem Yerebasmaz dk.70), M. Akif Kaman, Emre Ateş, Sami Seyis, Yunus Emre Kılınç, (Fatih Demircan dk.46), Safa Fırat, Gazi Efe Yiğit, Mevlüt Metin
Gol: İbrahim Ethem Yerebasmaz (dk.79) (Yerköyspor)
Kırmızı kart: Muharrem Duymuş (dk.42) (Özalperenspor) - KAYSERİ