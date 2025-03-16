Yerine yenisi geliyor! 80 yıllık Vefa Stadı yıkılacak

Trendyol 1. Lig'de yer aldığı dönemlerde maçlarını Vefa Stadı'nda oynayan Fatih Karagümrük, 2020-21 sezonunda Trendyol Süper Lig'e yükselmesinin ardından maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve çeşitli stadyumlarda oynamıştı. Bu dönemde yeni stat inşaatı için başvurular yapan ancak sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar yeni stadyumuna kavuşuyor.

80 YILLIK VEFA STADI'NIN YERİNE YENİSİ YAPILACAK

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 1945'te yapılan Vefa Stadı'nın yerinde 7 bin 680 kapasiteli yeni bir stadyumun inşa edileceğini duyurdu. Sosyal medya hesabı üzerinden gelişmeyi paylaşan ve projeye ilişkin detayları açıklayan başkan Turan şunları söyledi;

" Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100'üncü yılında Karagümrük'ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin 000 metre kare inşaat alanıyla yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle inşa edeceğimiz bu stat, kulübümüzün tarihi mirasına yakışır bir eser olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a projeye olan destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Kocaelispor maçında, ilçemizin gururu Fatih Karagümrük'e başarılar diliyorum."