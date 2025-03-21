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Yerine giren ismi görünce çıldırdı! Brezilya-Kolombiya maçında Davinson Sanchez şoku

Yerine giren ismi görünce çıldırdı! Brezilya-Kolombiya maçında Davinson Sanchez şoku
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Haberler
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Brezilya - Kolombiya maçında Galatasaray'ın yıldızı Davinson Sanchez, Alisson ile çarpışma sonucu sakatlandı ve oyundan alındı. Yerine diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta dahil oldu. Sanchez, daha sonra iyi olduğunu belirterek değişikliğe tepki gösterdi.

Güney Amerika CONMEBOL Dünya Kupası Elemeleri müsabakasında Brezilya, Kolombiya'yı 2-1 yendi.

SAKATLANDI, TEPKİ GÖSTERDİ

Kolombiya'da karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Davinson Sanchez herkesi korkutan bir sakatlık yaşadı. Galatasaraylı yıldız, bir pozisyon esnasında Brezilyalı eldiven Alisson ile çarpıştı. Bir süre yer kalan Sanchez sonrasında sedye ile kenara alındı.

Yerine giren ismi görünce çıldırdı! Brezilya-Kolombiya maçında Davinson Sanchez şoku

Kenarda tedavi devam ederken Kolombiya Teknik Direktörü Nestor Lorenzo, Davinson'u oyundan alarak yerine bir diğer Galatasaraylı Carlos Cuesta'yı sahaya sürdü. Oyuna devam etmek isteyen ve değişikliğe sinirlenen Davinson Sanchez ise teknik direktörün bu kararına tepki gösterdi.

Yerine giren ismi görünce çıldırdı! Brezilya-Kolombiya maçında Davinson Sanchez şoku

Yerine giren ismi görünce çıldırdı! Brezilya-Kolombiya maçında Davinson Sanchez şoku

Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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