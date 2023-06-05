Yeri ve saati netleşti! Süper Lig'e yükselen son takım Manisa'da belli olacak
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Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final maçı Manisa'da oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.
Pendikspor ile Bodrumspor, Süper Lig'e yükselmek için kozlarını paylaşacak. TFF, kritik maçın oynanacağı yeri açıkladı.
SÜPER LİG'E SON BİLET PERŞEMBE GÜNÜ VERİLECEK
TFF'den yapılan açıklamada, "Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.