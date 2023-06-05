Yeri ve saati netleşti! Süper Lig'e yükselen son takım Manisa'da belli olacak

Süper Lig'e çıkacak son takımın belirleneceği Pendikspor ile Bodrumspor arasındaki Spor Toto 1. Lig play-off final maçı Manisa'da oynanacak. TFF'den yapılan açıklamada, "Pendikspor Futbol A.Ş. ile Bodrumspor A.Ş. arasında oynanacak olan Spor Toto 1. Lig Play-Off Final müsabakası, 8 Haziran 2023 Perşembe günü saat 20.00'de Spor Toto Akhisar Stadyumu'nda oynanacaktır." ifadeleri kullanıldı.